Snowboard, Ian Matteoli non supera il taglio e fallisce l’accesso alla finale olimpica nello slopestyle
Ian Matteoli non riesce nell’impresa e si ferma in qualificazione nello slopestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vedendo sfumare l’ultima possibilità di conquistare una medaglia nella rassegna a cinque cerchi di casa. La stella italiana dello snowboard park & pipe, ottimo quinto a Livigno nel big air, non è andato oltre il 17° posto nel turno preliminare odierno fallendo quindi l’obiettivo di far parte dei dodici finalisti.
Il nativo di Bardonecchia classe 2005, mai sul podio in questa specialità in Coppa del Mondo (vanta come miglior risultato una quarta piazza ottenuta due anni fa a Tignes), ha effettuato due run imperfette rendendosi protagonista di un errore importante nell’ultimo salto della prima discesa e nella sezione dei rail in occasione della seconda run di qualificazione.
Matteoli ha totalizzato 58.90 punti come punteggio più alto (nella seconda run), ma ne servivano almeno 69.63 per entrare nella top12. Davanti a tutti c’è il neozelandese Dane Menzies con 86.06 punti, che precede il norvegese Marcus Kleveland (81.86), il canadese Mark McMorris (81.81) ed il giapponese Ryoma Kimata (80.83), , il canadese Cameron Spalding (78.76) e lo statunitense Oliver Martin (78.30).