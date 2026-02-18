Snowboard, Mari Fukada vince il titolo olimpico nello slopestyle. Battuta la neozelandese Synnott Sadowski

Dopo la prova maschile terminata in mattinata, si è conclusa poco fa anche la finale femminile dello snowboard slopestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine delle consuete tre manche, è stata la giapponese Mari Fukada a conquistare la medaglia d’oro, grazie ad una terza run magistrale da ben 87.83 punti, il migliore del pomeriggio.

La classe 2007 nipponica, dopo una seconda run da 85.70 punti, è riuscita addirittura a migliorarsi in ultima manche equilibrata fino alla fine. Per Fukada si tratta del primo titolo olimpico della sua giovane carriera. Seconda posizione ed argento per la campionessa di Pechino 2022, Zoi Synnott Sadowoski. La neozelandese, scesa per ultima, ha confezionato una run grazie alla quale ha sfiorato la vittoria. Il punteggio di 87.48 però vale alla 24enne di Newport solo la piazza d’onore, la seconda dopo quella ottenuta nel Big Air.

Completa il podio Kokomo Murase, in lotta fino alla fine per il titolo. La giapponese, con un’ultima run da ben 85.80 punti, ottiene comunque uno splendido bronzo. Per la nipponica è la seconda medaglia olimpica dopo l’ oro nella finale Big Air.