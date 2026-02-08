Slittino, Voetter/Oberhofer ottime anche nella seconda prova del doppio. Lanciata la sfida a Egle/Kipp

Il duo composto da Selina Egle e Lara Michaela Kipp si confermano e chiudono al comando anche la seconda manche di allenamento in vista della gara del doppio femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista ampezzana, intitolata ad Eugenio Monti, sembra stagliarsi all’orizzonte un duello serrato Austria-Italia per la medaglia d’oro. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, infatti, hanno conquistato in entrambi i casi il secondo posto con, rispettivamente, 6 e 28 millesimi di distacco. Tutte le altre coppie, invece, valicano il mezzo secondo di ritardo.

Anche la seconda prova, quindi, vede svettare Selina Egle e Lara Michaela Kipp con il tempo di 53.575. Le austriache precedono ancora una volta le nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer per appena 28 millesimi. Terza posizione per le lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova a 536. Quarta posizione per le canadesi Beattie Podulsky e Alla Kailey a 6 decimi esatti, quinta per le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby a 694.

Sesta posizione per le polacche Nikola Domowicz e Dominika Piwkowska a 1.035, settima per le cinesi Adikeyoumu Gulijienaiti e Jiaying Zhao a 1.145, mentre deludono in ottava posizione le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina a 1.162.

Come proseguirà il programma in vista della gara di slittino doppio femminile? Nella giornata di domani, lunedì 9 febbraio, si tornerà in azione per la terza manche alle ore 13.00, quindi a seguire toccherà alla quarta. Martedì 10 febbraio, infine, sarà la volta della quinta prova alle ore 08.00 che precederà la sesta ed ultima.