Dominik Fischnaller in buona posizione per la medaglia nello slittino! Brilla anche Leon Felderer

Si chiude la prima giornata dedicata allo slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Primi verdetti o quasi dalla Eugenio Monti: c’è un uomo al comando, che ormai appare irraggiungibile (anche se mancano ancora due insidiose run), ma ci sono anche due atleti tricolori in corsa per il podio.

Max Langenhan, dopo aver stupito nella prima run, si è confermato nella seconda conquistando nuovamente il record della pista: 52.902 andando a migliorare il suo crono fatto segnare un’ora fa. La medaglia d’oro sembra davvero difficile da sfilale dal collo del dominatore della passata stagione di Coppa.

Alle sue spalle ancora l’austriaco Jonas Mueller: probabilmente era il favorito della vigilia, invece perde ancora ed è adesso a 162 millesimi dalla vetta. Distacco colmabile, ma che va ad ampliarsi. In terza piazza ecco Dominik Fischnaller: continua a convincere l’azzurro, partito come primo della seconda run. Migliora il crono fatto segnare nella prima run, praticamente non perde da Mueller e guadagna su tutti. Le medaglie sono più che alla portata. Fischnaller è terzo a 0.298 dalla vetta.

Quarto il lettone Kristers Aparjods, poi l’altro italiano Leon Felderer (+0.765), autore nuovamente di un’ottima run: il podio appare lontano, ma la top-5 potrebbe essere un risultato incredibile per lui. Tanta, tanta fatica per i veterani Wolfgang Kindl e Felix Loch, rispettivamente settimo ed ottavo; diciottesimo il terzo italiano, Alex Gufler a 1.943.