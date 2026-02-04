Slittino, Dominik Fischnaller vicinissimo agli austriaci nella prima prova. Bene Felderer, indietro i tedeschi

Iniziate le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 per lo slittino. Sulla pista Eugenio Monti dopo qualche minuto di ritardo dovuto alla fitta nevicata che si sta abbattendo sulle montagne ampezzane è andata in scena la prima prova cronometrata.

Guida la classifica l’Austria: il miglior crono è di Jonas Mueller con il tempo di 53.345. Subito dietro, staccato di soli 63 millesimi, il connazionale Wolfgang Kindl.

Terzo e virtualmente in zona medaglie Dominik Fischnaller: l’azzurro è lontano 98 millesimi. Poi, attaccato, l’altro azzurro, Leon Felderer, a testimoniare un ottimo rapporto dei materiali italiani con il budello di casa. Quinto David Gleirscher.

Da sottolineare prove non convincenti da parte dello squadrone tedesco: Felix Loch e Max Langenhan sono rispettivamente sesto e settimo, molto distanti dalla zona podio. Più staccato l’altro azzurro Alex Gufler, dodicesimo.