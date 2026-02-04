Milano Cortina 2026OlimpiadiSlitteSlittinoSport Invernali
Dominik Fischnaller in testa nella seconda prova olimpica di slittino. Leon Felderer ancora velocissimo
Seconda prova cronometrata sul budello Eugenio Monti di Cortina per il singolo maschile di slittino in chiave Olimpiadi. L’Italia brilla e trova due atleti in top-3.
Dominik Fischnaller è al comando e dimostra una grande affinità col catino a Cinque Cerchi. 53.491 il crono (più alto rispetto alla prima run) dell’azzurro che dà grandi sensazioni verso la gara olimpica.
Alle spalle di Fischnaller troviamo l’austriaco Wolfgang Kindl staccato di soli nove millesimi, mentre terzo c’è un altro azzurro, Leon Felderer, a 99 millesimi dalla vetta.
Quarto il lettone Kristers Aparjords, quinto il leader della prima prova cronometrata, l’altro austriaco Jonas Mueller.
Ancora deludente la performance della Germania. Solo nono Max Langenhan, addirittura diciannovesimo Felix Loch, preceduto anche dall’altro azzurro Alex Gufler, tredicesimo.