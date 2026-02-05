LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di prove dello slittino maschile delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con la pista Eugenio Monti che continua ad essere il grande palcoscenico in vista della gara che assegnerà le tre ambitissime medaglie.

Sono tre gli italiani presenti nella lista della terza e della quarta manche: parliamo di Dominik Fischnaller, che nelle prime due manche ha concluso rispettivamente alla terza e alla prima posizione, Leon Felderer che invece ha fatto quarto e terzo e, infine, Alex Gufler, che ha chiuso le due prove al dodicesimo e al tredicesimo posto.

Nella prima manche a terminare primo nella classifica dei venticinque atleti che si giocheranno le medaglie è stato l’austriaco Jonas Mueller, seguito dal connazionale Wolfgang Kindl: i due hanno chiuso la seconda e ultima prova della giornata di ieri al quinto e al quarto posto, peggiorando i loro rispettivi tempi nella discesa precedente, anche se di poco.

La terza manche della prova singolo di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina inizierà alle 14.30, con la quarta e ultima manche di giornata che inizierà al termina della precedente. Segui l’evento in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti