Simone Deromedis suda nelle qualificazioni a Kopaonik, Jole Galli brillante. Tomasoni eliminato

A Kopaonik (Serbia) sono andate in scena le qualificazioni della gara-2 in programma sabato 28 febbraio, valida per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che ha abbracciato questa località balcanica per la prima volta. I migliori 32 atleti della sessione maschile sono stati ammessi al tabellone a eliminazione diretta, che partirà dagli ottavi di finale.

Simone Deromedis era risultato più convincente nel turno di ieri, mentre stamattina ha faticato nell’esprimere la propria caratura tecnica e si è fermato al 21mo posto con un distacco di 1.76 dal canadese Reece Howden. Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 si è presentato a questo appuntamento con il chiaro obiettivo di recuperare terreno al nordamericano nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, ma il leader della classifica generale appare in ottima forma e ha siglato il miglior riscontro (50.20).

Howden si è lasciato alle spalle i fratelli svedesi Erik Mobaerg (secondo a 0.48) e David Mobaerg (quarto a 0.86) e il connazionale Kevin Drury (terzo a 0.66), mentre il tedesco Florian Wilmsmann si è inserito in quinta piazza (a 0.88). Più attardati lo svizzero Ryan Regez (sesto a 1.00) e i francesi Terence Tchiknavorian ed Evan Klufts (a 1.10), l’elvetico Alex Fiva è soltanto 20mo a 1.70.

Federico Tomasoni è stato eliminato, non riuscendo a rientrare nelle prime 32 posizioni: ieri si era qualificato con il 31mo crono, oggi l’argento olimpico ha concluso in 38ma posizione a 2.19 dalla vetta. Edoardo Zorzi non ha terminato la prova, eliminato Dominik Zuech (36mo a 2.13), qualificazione sul filo per Yanick Gunsch (29mo a 2.02).

La svedese Sandra Naeslund, dominatrice della stagione ma ancora scottata per la mancata vittoria a cinque cerchi, ha firmato il miglior tempo nel turno preliminare femminile (53.84), distanziando la svizzera Fanny Smith di 32 centesimi. La nostra Jole Galli ha confermato un ottimo stato di forma e ha concluso in terza posizione con un distacco di 41 centesimi dalla vetta, pronta a lottare nuovamente per il podio.

La tedesca Daniela Maier si è presentata in Serbia da Campionessa Olimpica e in questa occasione ha siglato il sesto riscontro cronometrico, accusando un ritardo di 95 centesimi dalla vetta. Meglio di lei hanno fatto l’austriaca Katrin Ofner (quarta a 0.68) e la canadese Hannah Schmidt (quinta a 0.81), alle sue spalle si sono piazzate le francesi Jade Grillet Aubert (settima a 0.99) e Marielle Berger Sabbatel (ottava a 1.21). Andrea Chesi ha chiuso in 18ma posizione a 2.34, a 17 centesimi dall’ammissione al tabellone principale.