A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, streaming, italiani in gara

Domani, martedì 10 febbraio, prenderà il via il programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino lo spettacolo dei pattini veloci avrà inizio e in casa Italia si vorrà rispondere presente con decisione per iniziare col piglio giusto questa nuova avventura a Cinque Cerchi.

Nelle batterie dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschi fari puntati su Arianna Fontana e Pietro Sighel. La campionessa valtellinese, alla sesta partecipazione olimpica, si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene, caricata anche dal fatto di essere stata portabandiera nella splendida cerimonia d’apertura allo stadio San Siro di Milano.

Nello stesso tempo, il classe ’99 trentino arriva con delle certezze nella specialità a questi Giochi e cercherà di metterle a frutto per fare la differenza. Entrambi, poi, saranno chiamati in causa per dare un fondamentale contribuito alla staffetta mista e puntare alle medaglie.

Per la gara di domani dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o su RaiSport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SHORT TRACK DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 10:30 500 metri donne – Batterie

Ore 11:10 1000 metri uomini – Batterie

Ore 11:59 staffetta mista – Quarti di finale

Ore 12:34 staffetta mista – Semifinali

Ore 13:03 staffetta mista – Finale B

Ore 13:11 staffetta mista – Finale A

PROGRAMMA SHORT TRACK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 o RaiSport HD La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

500 metri donne – Arianna Fontana, Arianna Sighel, Chiara Betti

1000 metri uomini – Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

staffetta mista – Italia