A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 km uomini e streaming

L’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista nel biathlon e, dopo lo splendido argento nella staffetta mista domenicale, spera di conquistare un altro piazzamento sul podio domani nella 20 km dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’individuale maschile si terrà sulle nevi di Anterselva nella giornata di martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 13.30.

La principale carta da medaglia per i colori azzurri è sicuramente quella di Tommaso Giacomel, vice-campione mondiale in carica del format e autore sin qui di un inverno straordinario in Coppa del Mondo, ma attenzione anche al veterano Lukas Hofer come outsider nel caso in cui dovesse trovare una prestazione perfetta (o magari da 19/20) al poligono. Il favorito tecnico della competizione è sulla carta il francese Eric Perrot, ma possono provarci in tanti a centrare il bersaglio grosso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di martedì 10 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’individuale maschile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (non integralmente, ma tramite alcuni collegamenti); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 13.30 Individuale maschile 20 km – Diretta tv su Rai 2 (non integralmente, ma tramite alcuni collegamenti)

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (non integralmente, ma tramite alcuni collegamenti).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.