A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: sprint maschile e femminile tc, programma, streaming

Il programma delle Olimpiadi di Milano Cortina propone l’appuntamento più spettacolare per gli appassionati di sci di fondo. Gli sciatori e le sciatrici tornano in pista a Tesero, in Val di Fiemme, per la sprint maschile e femminile a tecnica classica. Una giornata dai ritmi serrati inizia alle 09:15 con le qualificazioni e si conclude con le finali, al via dalle 11:45.

Atleti e atlete iniziano le loro fatiche con le prove di qualificazione al termine delle quali i migliori 30 tempi accedono alla fase successiva. I quarti di finale propongono cinque batterie con sei atleti per ciascuna: i primi due classificati di ogni serie e i due migliori tempi tra gli esclusi passano il turno.

Simile la struttura delle semifinali che si articolano in due batterie da sei atleti ciascuna: i primi due di ogni serie e i due tempi migliori tra gli esclusi accedono alla finale a sei. L’ordine d’arrivo di quest’ultima determina il podio e i diversi piazzamenti. In casa Italia l’attesa maggiore è senza dubbio per Federico Pellegrino.

Le gare sprint a tecnica classica si disputeranno domani a partire dalle ore 09:15. Rai 2 trasmetterà in diretta le qualificazioni, i quarti e le semifinali, mentre RaiSport HD proporrà le finali dalle 13:10 alle 13:30. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 09:15 Qualificazioni maschili e femminili Sprint tecnica classica – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv Rai 2

Ore 11:45 Quarti, semifinali e finali maschili e femminili Sprint tecnica classica – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Rai 2 (quarti e semifinali) e RaiSport HD (finali)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (qualificazioni, quarti e semifinali) e RaiSport HD (finali)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport