Skeleton, la sesta prova vede tutti i favoriti a riposo. Miglior tempo per Seung-gi Jung

Seunggi Jung ha chiuso al comando la sesta ed ultima prova della gara di skeleton maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad una prova parziale, dato che alcuni protagonisti hanno preferito non scendere in pista. Tra questi alcuni grandi favoriti come Matt Weston, Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Christopher Grothher, Felix Keisinger, Axel Jungk e Vladyslav Heraskevych che aveva messo a segno il miglior crono nella quinta prova.

Il miglior tempo dell’ultimo allenamento lo ha fissato il sud-coreano Seunggi Jung in 56.90 con 17 centesimi di vantaggio sul cinese Qinwei Lin e 23 sul suo connazionale Wenhao Chen. Quarta posizione per il britannico Marcus Wyatt con un distacco di 25 centesimi, quinta per l’austriaco Samuel Maier a 49 a braccetto con il cinese Zheng Yin.

Settima posizione per lo statunitense Austin Florian a 58 centesimi da Jung, ottava per l’austriaco Florian Auer con un distacco di 84 centesimi, quindi nona per il lettone Emils Indriksons a 1.07, mentre completa la top10 il sud-coreano Jisoo Kim a 1.13 a braccetto con lo statunitense Daniel Barefoot.

Come proseguirà il programma dello skeleton maschile sotto i Cinque Cerchi? Nella giornata di domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 09.30 si inizierà con la prima manche. Alle ore 11.08 scatterà la seconda. Venerdì 13 febbraio, quindi, si tornerà in azione alle ore 19.30 per la terza manche, mentre la quarta ed ultima prenderà il via alle ore 21.05.