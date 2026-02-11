Short track, le batterie di Sighel, Spechenhauser e Nadalini nei 1000 metri

Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago si tornerà in azione domani. Lo short track ha lanciato segnali di grande vitalità in questi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, grazie soprattutto a quanto fatto dalla Nazionale italiana nella staffetta mista a squadre. L’oro conquistato ha acceso l’entusiasmo del pubblico e dell’ambiente: ora si vedrà se gli azzurri sapranno trasferire quell’energia nei quarti di finale dei 1000 metri.

Nel primo quarto sarà impegnato Thomas Nadalini. Il compito non è dei più semplici: centrare uno dei primi due posti, evitando di doversi affidare ai ripescaggi riservati ai due migliori tempi dei terzi, sarà tutt’altro che agevole. Il pattinatore tricolore dovrà vedersela con il canadese Felix Roussel, il sudcoreano Hwang Daeheon, l’olandese Teun Boer e il cinese Liu Shaoang. Se l’oranje può apparire leggermente meno quotato, gli altri sono rivali da “cinque stelle”: per Nadalini servirà una prova di altissimo livello.

Nel terzo quarto toccherà a Pietro Sighel, trascinatore del movimento azzurro al maschile. Il trentino, protagonista dell’arrivo “in piroetta” nella staffetta, vuole dimostrare il proprio valore anche su questa distanza, che gli ha già regalato soddisfazioni nel World Tour: su tutte, il primato nella classifica di specialità. In heat affronterà il polacco Michal Niewinski, il cinese Sun Long, il lettone Roberts Kruzbergs e il francese Quentin Fercoq. Sulla carta, il cinese rappresenta l’ostacolo principale, ma molto dipenderà dall’interpretazione tattica che l’azzurro saprà dare alla gara.

Nell’ultimo quarto sarà in pista Luca Spechenhauser. Per lui vale un discorso simile a quello di Nadalini, perché il livello degli avversari è elevatissimo: l’olandese Jen van ’t Wout, tra i favoriti per il podio, il sudcoreano Jongun Rim e il cinese Lin Xiaojun, oltre al lettone Reinis Berzins. Spechenhauser dovrà fare leva sull’ottima condizione mostrata ieri e provare a piazzare il colpo a sorpresa.