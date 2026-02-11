Milano Cortina 2026OlimpiadiShort TrackSport Invernali
Short track, le avversarie di Arianna Fontana nei quarti di finale dei 500 metri
Arianna Fontana ha iniziato in maniera trionfale il proprio percorso nella sua sesta Olimpiade. I Giochi Invernali si sono aperti con l’oro nella staffetta mista, in cui la campionessa valtellinese ha offerto un contributo importante. Ora, però, bisognerà dare continuità ai risultati e il coefficiente di difficoltà si alza in vista degli impegni individuali.
Domani, a partire dalle ore 20:15, Fontana sarà impegnata nei quarti di finale dei 500 metri. Una distanza molto cara all’azzurra che, numeri alla mano, è la campionessa olimpica in carica da due edizioni consecutive, essendosi messa al collo la medaglia d’oro sia a PyeongChang 2018 sia a Pechino 2022. Una constatazione che descrive la grandezza della pattinatrice azzurra.
Fontana farà parte della prima heat dei quarti di finale e con lei ci saranno l’olandese Xandra Velzeboer, la francese Bérénice Comby, la cinese Wang Xinran e la giapponese Rika Kanai. Non ci sono dubbi che l’olandese Velzeboer sia il punto di riferimento, per quanto mostrato ieri nel corso delle batterie e per il modo in cui si presenta alle Olimpiadi: da campionessa del mondo in carica della distanza e da leader del World Tour nei 500 metri.
Le altre possibili avversarie, in ottica podio, dovrebbero essere le due canadesi Courtney Sarault e Florence Brunelle, oltre alla sorella di Xandra, Michelle Velzeboer. Vedremo quale sarà lo sviluppo delle varie heat sul ghiaccio del Forum di Assago e se, e quanto, l’esperienza di Arianna potrà essere un fattore determinante.