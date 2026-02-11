Short track, le avversarie di Arianna Fontana nei quarti di finale dei 500 metri

Arianna Fontana ha iniziato in maniera trionfale il proprio percorso nella sua sesta Olimpiade. I Giochi Invernali si sono aperti con l’oro nella staffetta mista, in cui la campionessa valtellinese ha offerto un contributo importante. Ora, però, bisognerà dare continuità ai risultati e il coefficiente di difficoltà si alza in vista degli impegni individuali.

Domani, a partire dalle ore 20:15, Fontana sarà impegnata nei quarti di finale dei 500 metri. Una distanza molto cara all’azzurra che, numeri alla mano, è la campionessa olimpica in carica da due edizioni consecutive, essendosi messa al collo la medaglia d’oro sia a PyeongChang 2018 sia a Pechino 2022. Una constatazione che descrive la grandezza della pattinatrice azzurra.

Fontana farà parte della prima heat dei quarti di finale e con lei ci saranno l’olandese Xandra Velzeboer, la francese Bérénice Comby, la cinese Wang Xinran e la giapponese Rika Kanai. Non ci sono dubbi che l’olandese Velzeboer sia il punto di riferimento, per quanto mostrato ieri nel corso delle batterie e per il modo in cui si presenta alle Olimpiadi: da campionessa del mondo in carica della distanza e da leader del World Tour nei 500 metri.

Le altre possibili avversarie, in ottica podio, dovrebbero essere le due canadesi Courtney Sarault e Florence Brunelle, oltre alla sorella di Xandra, Michelle Velzeboer. Vedremo quale sarà lo sviluppo delle varie heat sul ghiaccio del Forum di Assago e se, e quanto, l’esperienza di Arianna potrà essere un fattore determinante.