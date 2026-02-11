A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, streaming, italiani in gara

Domani, giovedì 12 febbraio, prenderà il via il secondo giorno del programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino lo spettacolo dei pattini veloci avrà inizio e in casa Italia si vorrà rispondere presente con decisione per iniziare col piglio giusto questa nuova avventura a Cinque Cerchi.

Nei quarti di finale dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschi fari puntati su Arianna Fontana e Pietro Sighel. La campionessa valtellinese, alla sesta partecipazione olimpica, si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene, caricata anche dal fatto di essere stata portabandiera nella splendida cerimonia d’apertura allo stadio San Siro di Milano.

Nello stesso tempo, il classe ’99 trentino arriva con delle certezze nella specialità a questi Giochi e cercherà di metterle a frutto per fare la differenza. Entrambi, dopo essere protagonisti nella staffetta mista nella rassegna a Cinque Cerchi hanno voglia di replicare.

Per la gara di domani dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o su RaiSport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SHORT TRACK DOMANI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 12 febbraio

Ore 20:15 500 metri donne – Quarti di finale

Ore 20:29 1000 metri uomini – Quarti di finale

Ore 20:58 500 metri donne – Semifinali

Ore 21:05 1000 metri uomini – Semifinali

Ore 21:26 500 metri donne – Finale B

Ore 21:31 500 metri donne – Finale A

Ore 21:37 1000 metri uomini – Finale B

Ore 21:43 1000 metri uomini – Finale A

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

500 metri donne – Arianna Fontana, Chiara Betti

1000 metri uomini – Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini