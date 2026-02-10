Quando le prossime gare di Pietro Sighel, Arianna Fontana e gli azzurri? Il programma e gli orari dello short track

È iniziata col botto l’avventura dell’Italia dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago, la staffetta mista tricolore ha conquistato il primo oro della propria storia in questo formato di gara, mettendo in mostra intelligenza tattica, unità di squadra e una grande condizione fisica. Un contributo determinante, in questo senso, è arrivato da Pietro Sighel e Arianna Fontana, leader rispettivamente al maschile e al femminile della compagine azzurra.

L’arrivo a braccia alzate del trentino, che si è voltato verso gli avversari subito dopo aver tagliato il traguardo, è stato anche un modo per esibire la propria personalità e tutta la soddisfazione per il successo ottenuto. Per Sighel e Fontana si tratta solo dell’inizio: da entrambi ci si attende molto anche nelle prove individuali.

Giovedì 12 febbraio sono in programma le fasi finali dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschili, specialità nelle quali i due azzurri si sono qualificati. Il 26enne trentino, miglior atleta del World Tour su questa distanza, punta a essere protagonista e l’entusiasmo generato da questa medaglia potrebbe rappresentare una spinta ulteriore.

Discorso analogo per Fontana, impegnata in una prova che l’ha già vista trionfare a livello olimpico nel 2018 a PyeongChang e nel 2022 a Pechino. L’azzurra è diventata la prima donna nella storia degli sport invernali a conquistare almeno una medaglia in sei edizioni consecutive dei Giochi Olimpici, impresa riuscita in precedenza solo in campo maschile allo slittinista Armin Zoeggeler. La trentacinquenne valtellinese ha così portato il proprio bottino a quota 12 podi e l’ambizione è quella di aggiornare ulteriormente questo dato, pareggiando i conti con Edoardo Mangiarotti (13), lo sportivo italiano più medagliato di tutti i tempi.

Di seguito il calendario che li attende:

CALENDARIO SHORT TRACK OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 12 febbraio

Ore 20:15 500 metri donne – Quarti di finale

Ore 20:29 1000 metri uomini – Quarti di finale

Ore 20:58 500 metri donne – Semifinali

Ore 21:05 1000 metri uomini – Semifinali

Ore 21:26 500 metri donne – Finale B

Ore 21:31 500 metri donne – Finale A

Ore 21:37 1000 metri uomini – Finale B

Ore 21:43 1000 metri uomini – Finale A

Sabato 14 febbraio

Ore 20:15 1500 metri uomini – Quarti di finale

Ore 20:59 1000 metri donne – Batterie

Ore 21:44 1500 metri uomini – Semifinali

Ore 22:00 staffetta femminile – Semifinali

Ore 22:27 1500 metri uomini – Finale B

Ore 22:34 1500 metri uomini – Finale A

Lunedì 16 febbraio

Ore 11:00 1000 metri donne – Quarti di finale

Ore 11:18 500 metri uomini – Batterie

Ore 11:55 1000 metri donne – Semifinali

Ore 12:04 staffetta uomini – Semifinali

Ore 12:36 1000 metri donne – Finale B

Ore 12:42 1000 metri donne – Finale A

Mercoledì 18 febbraio

Ore 20:15 500 metri – Quarti di finale

Ore 20:42 500 metri – Semifinali

Ore 20:50 staffetta femminile – Finale B

Ore 20:59 staffetta femminile – Finale A

Ore 21:24 500 metri uomini – Finale B

Ore 21:29 500 metri uomini – Finale A

Venerdì 20 febbraio

Ore 20:15 1500 metri donne – Quarti di finale

Ore 21:00 1500 metri donne – Semifinali

Ore 21:17 staffetta uomini – Finale B

Ore 21:29 staffetta uomini – Finale A

Ore 21:56 1500 metri donne – Finale B

Ore 22:03 1500 metri donne – Finale A