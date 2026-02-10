Arianna Fontana sempre più leggenda: lo storico record di Mangiarotti è ad un passo!

Arianna Fontana conferma il suo rapporto idilliaco con i Giochi Olimpici e si toglie l’ennesima soddisfazione di una carriera leggendaria, conquistando un successo di platino nella staffetta mista di short track davanti al pubblico del Forum di Assago insieme a Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (oltre a Chiara Betti e Luca Spechenhauser, impegnati nei turni preliminari).

La pattinatrice valtellinese si conferma dunque sul podio per la sesta edizione consecutiva delle Olimpiadi Invernali (impresa riuscita in passato solo allo slittinista azzurro Armin Zöggeler), portando a quota 12 il bottino di medaglie a cinque cerchi complessive. Fontana si avvicina quindi ad una sola unità dal record nazionale a tutto tondo dello schermidore Edoardo Mangiarotti, con la possibilità di agganciarlo e magari superarlo da qui al 20 febbraio.

La nativa di Sondrio classe 1990 balza così al quarto posto nella graduatoria all-time in ambito invernale dietro solamente alla fondista norvegese Marit Bjørgen (15), al fenomenale biathleta norvegese Ole Einar Bjørndalen (14) e alla pattinatrice neerlandese su pista lunga Ireen Wüst (13). Arianna, che fu bronzo anche vent’anni fa nella staffetta femminile di Torino 2006, diventa inoltre la seconda atleta nella storia dopo il giocatore svizzero di hockey Bibi Torriani a salire sul podio in due edizioni diverse disputate in Patria.

Il traguardo odierno consente alla fuoriclasse valtellinese di essere allo stesso tempo la donna italiana più giovane di sempre ad aver conquistato una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali (a 15 anni e 304 giorni) e la più anziana ad aver vinto un oro (a 35 anni e 302 giorni).