Short track, Kamila Sellier tranquillizza sulle sue condizioni: “Sono più forte di quanto pensavo”

Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Kamila Sellier, protagonista suo malgrado di un brutto incidente durante i quarti di finale dei 1500 metri di ieri nel programma olimpico dello short track al Forum di Assago. L’atleta polacca era caduta nel corso della sesta e ultima heat, in una fase concitata della prova che aveva visto il contatto con l’americana Kristen Santos-Griswold e il coinvolgimento anche di Arianna Fontana.

A riportare le conseguenze più serie era stata la classe 2000, ferita al volto dalla lama di un pattino e costretta ad abbandonare la pista in barella per essere trasportata in ospedale. Un episodio che ha gelato il pubblico e gli addetti ai lavori, soprattutto considerando il contesto di massimo prestigio dei Giochi, dove sicurezza e spettacolo dovrebbero andare di pari passo.

Già poche ore dopo l’incidente, tuttavia, dallo staff medico sono filtrate indicazioni rassicuranti. A confermarle è stata la stessa Sellier, che ha scelto i social per aggiornare tifosi e appassionati: “So che un giorno guarderò questa foto e ricorderò che sono più forte di quanto avessi mai creduto. Grazie per tutte le vostre parole di sostegno, volevo solo farvi sapere che sto abbastanza bene“, ha scritto.

POST SU INSTAGRAM DI KAMILA SELLIER

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da k a m i l a (@kamila_sellier)

Un messaggio semplice ma significativo, accolto con grande sollievo dall’ambiente dello short track internazionale, che ora attende di rivederla presto sul ghiaccio.