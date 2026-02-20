Cosa è successo nello short track: giro guadagnato come nel ciclismo, Arianna Sighel non si accorge dell’arrivo!

Confusione totale nel quarto di finale 3 dei 1500 metri, specialità dello short track che anima la serata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La belga Tineke den Dulk va in fuga da lontano, le altre atlete tergiversano e lei conquista un giro, accodandosi al gruppo principale ed estraniandosi poi dalla lotta accesa dalle rivali di turno, visto che nei fatti era già certa di chiudere la sessione in prima posizione.

Non è un evento unico ed esclusivo a livello internazionale, in passato il nostro Yuri Confortola riuscì a vincere una tappa di Coppa del Mondo proprio con attacco portato nelle battute iniziali e che non venne rintuzzato dagli altri pattinatori. Nelle gare di ciclismo su pista è decisamente molto frequente ed è una prerogativa delle corse a punti e della Madison, tanto da assegnare punti preziosi per la classifica finale.

Sul ghiaccio del capoluogo lombardo si è però generata un po’ di confusione e le altre cinque atlete in gara non hanno prestato attenzione all’azione di den Dulk. Cos’è successo? Suono della campana per l’ultimo giro della belga, le altre pensano che sia la tornata conclusiva anche per loro e sprintano per meritarsi i posti che valgono la qualificazione alle semifinale (avanzano le prime tre della classe, ma non è l’ultimo giro!

Non tutte se ne accorgono, alcune si rialzano e così transitano davanti la sudcoreana Minjeong Choi e la francese Chloe Ollivier. La nostra Arianna Sighel taglia il traguardo in quarta posizione ed è eliminata, ma la transalpina viene squalificata per un contatto proprio con l’azzurra, che dunque è ufficialmente terza e viene promossa in semifinale.