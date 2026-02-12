Sergio Mattarella amuleto azzurro! 3 ori in 2 giorni con il Presidente a Cortina!

Uno dei ruoli del Presidente della Repubblica è quello di rappresentare l’unità nazionale, compito che Sergio Mattarella esegue in maniera impeccabile ed egregia da undici anni. Il Capo dello Stato gode di un vastissimo consenso: la sua imparzialità, la sua pacatezza, la sua professionalità, la sua misurata eloquenza sono dei tratti distintivi apprezzabili che lo hanno reso tanto amato dai cittadini.

La sua vicinanza allo sport è ben chiara da tempo: più volte ha ricevuto gli atleti al Quirinale, in più occasioni si è complimentato con gli azzurri e ha evidenziato una certa competenza tecnica in questo ambito, oltre a una passione che si percepisce essere viscerale, ma che è bravissimo nel mostrare ferma, ben salda e pacata dall’alto del suo incarico istituzionale. Possiamo considerarlo quasi un amuleto, se si vuole essere scaramantici, perché quando è presente in prima linea i risultati sono eccellenti.

Quello che è successo nelle ultime ventiquattro ore a Cortina d’Ampezzo ha però dell’impensabile: tre ori in serie davanti agli occhi del Presidente della Repubblica nella Perla delle Dolomiti. Ha portato fortuna, osiamo dire, scherzandoci anche un po’. Sergio Mattarella non si è voluto prendere meriti che non gli appartengono: “Posso fare tutto tranne che appropriazione indebita, le medaglie sono degli atleti. Sono io fortunato a essere qui“.

Ieri sera si è festeggiato la memorabile doppietta nei doppi di slittino: prima Andrea Voetter e Marion Oberhofer (alla prima gara femminile in questa specialità ai Giochi), poi Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Stamattina Federica Brignone ha fatto saltare il banco nel superG, con il Presidente ad ammirarla al traguardo accanto a Kirsty Coventry (Presidente del CIO). È quasi un peccato che nelle prossime ore lascerà la località dolomitica…