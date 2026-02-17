Sci freestyle, rinviate le qualificazioni degli aerials a Livigno. La causa

Il meteo cambia il programma odierno in quel di Livigno, località dell’Alta Valtellina teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina 2026. A causa delle condizioni metereologiche avverse, contrassegnate da abbondanti nevicate, sono state infatti cancellate le due sessioni di qualificazione della specialità aerials. La notizia è stata comunicata dalla Federazione Internazionale pochi minuti fa.

I segmenti previsti coinvolgevano sia gli atleti della categoria maschile che quelli della categoria femminile. Inizialmente l’inizio delle ostilità era previsto per le 10:45. Considerando la situazione, la direzione gara ha pensato di posticipare lo start alle 13:30, fino a decretare il rinvio ufficiale delle prove.

“A causa delle avverse condizioni meteorologiche – si legge nell’account ufficiale IG di FIS Freestyle – le qualifiche odierne sono state rinviate a seguito di una decisione della giuria. Insieme a Milano Cortina 2026, stiamo lavorando al programma rivisto per i prossimi giorni. Le informazioni aggiornate saranno comunicate al più presto“.

Già nella serata di ieri erano arrivate le prime avvisaglie di maltempo, con una finale di Big Air svoltasi in una situazione al limite in cui, è doveroso ricordarlo, Flora l’azzurra Flora Tabanelli ha centrato una medaglia di bronzo, la prima in assoluto per il freestyle italiano.