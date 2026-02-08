Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida allo skiathlon maschile, storia, attualità, medaglie

Il secondo dei dodici titoli conferiti dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è rappresentato dallo skiathlon maschile, che nella giornata di domenica 8 febbraio assegnerà le proprie medaglie per la VI volta nella storia.

Il format, concepito agli albori del III millennio, è stato incluso nel programma della manifestazione a Cinque cerchi a cominciare da Torino 2006. In un primo momento denominato “doppio inseguimento”, ha successivamente assunto l’attuale nome. Ha la caratteristica di tenersi in ambedue le tecniche, con la prima metà a svolgersi in tecnica classica e la seconda a skating.

Nell’edizione corrente ci sarà una novità assoluta rispetto al passato. La discussa equiparazione delle distanze tra i due sessi comporterà che, per la prima volta, gli uomini siano impegnati sui 20 km (10 in alternato e 10 in pattinato). Sino a Pechino 2022, i fondisti percorrevano invece 30 km (15 + 15).

SCI DI FONDO – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLO SKIATHLON MASCHILE

ALBO D’ORO

2006 – DEMENTIEV Evgeniy (RUS)

2010 – HELLNER Marcus (SWE)

2014 – COLOGNA Dario (SUI)

2018 – KRÜGER Simen Hegstad (NOR)

2022 – BOLSHUNOV Alexander (RUS)

MEDAGLIATI TOUT-COURT

HELLNER Marcus (Oro 2010; Argento 2014)

SUNDBY Martin Johnsrud (Argento 2018; Bronzo 2014)

DEMENTIEV Evgeniy (Oro 2006)

COLOGNA Dario (Oro 2014)

KRÜGER Simen Hegstad (Oro 2018)

BOLSHUNOV Alexander (Oro 2022)

ESTIL Frode (Argento 2006)

ANGERER Tobias (Argento 2010)

SPITSOV Denis (Argento 2022)

PILLER COTTRER Pietro (Bronzo 2006)

OLSSON Johan (Bronzo 2010)

HOLUND Hans Christer (Bronzo 2018)

NISKANEN Iivo (Bronzo 2022)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

2-1-0 (3) – RUSSIA

1-2-2 (5) – NORVEGIA

1-1-1 (1) – SVEZIA

1-0-0 (1) – SVIZZERA

0-1-0 (1) – GERMANIA

0-0-1 (1) – ITALIA

0-0-1 (1) – FINLANDIA

ITALIA, I PRECEDENTI

Dunque c’è anche una medaglia dell’Italia, agguantata da Pietro Piller Cottrer, che fu bronzo nell’edizione casalinga di Torino 2006. Peraltro, in quella stessa gara, Giorgio Di Centa concluse al 4° posto. Vi è, infine, un ulteriore ingresso nella top-ten. Lo ha firmato Francesco De Fabiani, 8° a Pechino 2022.

SKIATHLON MASCHILE, INVERNO 2025-26, TUTTI I PODI

Trondheim (7 dicembre)

1. KLÆBO Johannes Høsflot (NOR)

2. AMUNDSEN Harald Østberg (NOR)

3. IVERSEN Emil (NOR)

.

15. BARP Elia (ITA)

16. PELLEGRINO Federico (ITA)

22. CAROLLO Martino (ITA)

23. DAPRA’ Simone (ITA)

33. GRAZ Davide (ITA)

50. DE FABIANI Francesco (ITA)