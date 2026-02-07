Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida allo skiathlon femminile, storia, attualità, medaglie

Il primo dei dodici titoli assegnati nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello dello skiathlon femminile, che nella giornata di sabato 7 febbraio conferirà le proprie medaglie per la VI volta nella storia.

Il format, ideato a inizio XXI secolo, ha fatto il proprio ingresso nella manifestazione a Cinque cerchi a partire da Torino 2006. Inizialmente chiamato “doppio inseguimento”, ha successivamente assunto l’attuale denominazione. Ha la particolarità di disputarsi in entrambe le tecniche, con la prima metà a svolgersi in tecnica classica e la seconda a skating.

In questa edizione ci sarà una novità assoluta rispetto al passato. La discussa equiparazione delle distanze tra i due sessi comporterà che, per la prima volta, le donne si cimentino sui 20 km (10 in alternato e 10 in pattinato). Sino a Pechino 2022, le ragazze percorrevano invece 15 km (7,5 + 7,5).

SCI DI FONDO – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLO SKIATHLON FEMMINILE

ALBO D’ORO

2006 – SMIGUN Kristina (EST)

2010 – BJØRGEN Marit (NOR)

2014 – BJØRGEN Marit (NOR)

2018 – KALLA Charlotte (SWE)

2022 – JOHAUG Therese (NOR)

MEDAGLIATE TOUT-COURT

BJØRGEN Marit (Oro 2010 e 2014; Argento 2018)

KALLA Charlotte (Oro 2018; Argento 2014)

SMIGUN Kristina (Oro 2006)

JOHAUG Therese (Oro 2022)

NEUMANNOVA Katarina (Argento 2006)

HAAG Anna (Argento 2010)

NEPRAYEVA Natalia (Argento 2022)

MEDVEDEVA Evgenia (Bronzo 2006)

KOWALCZYK Justyna (Bronzo 2010)

WENG Heidi (Bronzo 2014)

PÄRMÄKOSKI Krista (Bronzo 2018)

STADLOBER Teresa (Bronzo 2022)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

3-1-1 (5) – NORVEGIA

1-2-0 (3) – SVEZIA

1-0-0 (1) – ESTONIA

0-1-1 (2) – RUSSIA

0-1-0 (1) – CECHIA

0-0-1 (1) – POLONIA

0-0-1 (1) – FINLANDIA

0-0-1 (1) – AUSTRIA

ITALIA, I PRECEDENTI

Nessuna medaglia per l’Italia, che sinora si è dovuta accontentare di piazzamenti di prestigio. Il miglior risultato mai ottenuto da un’azzurra in uno skiathlon olimpico è rappresentato dal 5° posto di Gabriella Paruzzi a Torino 2006. Si registrano, inoltre, altri due ingressi nella top-ten, entrambi giunti a Vancouver 2010, quando Marianna Longa e Arianna Follis chiusero, rispettivamente 7^ e 9^.

SKIATHLON FEMMINILE, INVERNO 2025-26, TUTTI I PODI

Trondheim (7 dicembre)

1. DIGGINS Jessica (USA)

2. WENG Heidi (NOR)

3. ANDERSSON Ebba (SWE)

24. GANZ Caterina (ITA)

30. COMARELLA Anna (ITA)

50. DE MARTIN PINTER Iris (ITA)