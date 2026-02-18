Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla team sprint maschile, storia, attualità, medaglie

Il nono e il decimo titolo conferiti nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno assegnati a stretto giro temporale. Si tratta di quelli delle team sprint, che avranno entrambe luogo nella giornata di mercoledì 18 febbraio e manderanno in scena la propria VI recita sul palcoscenico a Cinque Cerchi.

Il format è stato concepito negli anni ’90, ma ha dovuto attendere a lungo prima di essere ammesso nella famiglia olimpica. Si pensi che le team sprint sono state accolte solo da Torino 2006. D’altronde, pur essendo nata nel 1996, la team sprint ha faticato a essere inserita finanche nel programma dei Mondiali! Quando la dinamica si è finalmente concretizzata, nel 2005, il passo successivo era già stato deciso.

I connotati non sono mai cambiati. Due uomini per nazione che si alternano sul tracciato nell’arco di sei frazioni. Un fondista percorre quelle dispari (prima, terza, quinta), l’altro quelle pari (seconda, quarta, sesta). Il chilometraggio è equivalente a quello di una sprint. In questo 2026 si gareggerà a skating, come già accaduto nel 2010 e 2018. Al contrario, nel 2006, nel 2014 e nel 2022 si è sciato in alternato.

SCI DI FONDO – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLA TEAM SPRINT MASCHILE

ALBO D’ORO

2006 – SVEZIA (Thobias Fredriksson/Björn Lind)

2010 – NORVEGIA (Øysten Pettersen/Petter Northug)

2014 – FINLANDIA (Iivo Niskanen/Sami Jauhojärvi)

2018 – NORVEGIA (Martin J. Sundby/Johannes H. Klæbo)

2022 – NORVEGIA (Erik Valnes/Johannes H. Klæbo)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

3-1-0 (4) – NORVEGIA

1-1-0 (2) – FINLANDIA

1-0-1 (2) – SVEZIA

0-2-3 (5) – RUSSIA

0-1-0 (1) – GERMANIA

0-0-1 (1) – FRANCIA

ITALIA, I PRECEDENTI

L’Italia non è ancora salita sul podio. Dinamica anomala, considerate quante soddisfazioni sono arrivate ai Mondiali. Eppure, nel settore maschile, non si è mai andati oltre la quinta piazza.

A seguire vengono indicati tutti i precedenti degli azzurri.

Torino 2006 – 9° posto (Schwienbacher/Di Centa)

Vancouver 2010 – 8° posto (Zorzi/Pasini R.)

Sochi 2014 – Eliminata in semifinale (Pellegrino/Nöckler)

PyeongChang 2018 – 5° posto (Nöckler/Pellegrino)

Pechino 2022 – 6° posto (De Fabiani/Pellegrino)

TEAM SPRINT MASCHILE, INVERNO 2025-26

TUTTI I PODI

Davos, 12 dicembre

1. NORVEGIA (VALNES Erik/KLÆBO Johannes Høsflot)

2. ITALIA (BARP Elia/PELLEGRINO Federico)

3. SVEZIA (HÄGSTROM Johan/ANGER Edvin)

.

9. ITALIA II (GRAZ Davide/CAROLLO Martino)

Goms, 23 gennaio

1. NORVEGIA (AMUNDSEN Harald Østberg/HEDEGART Einar)

2. ITALIA (BARP Elia/PELLEGRINO Federico)

3. USA (ODGDEN Ben/SCHUMACHER Gus)

.

4. ITALIA II (GRAZ Davide/CAROLLO Martino)

Nota Bene: in Coppa del Mondo ogni nazione può schierare due coppie. Viceversa, ai Giochi olimpici sarà possibile presentare un’unica formazione.