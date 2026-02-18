Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla team sprint femminile, storia, attualità, medaglie

Il quart’ultimo e il terz’ultimo titolo assegnati dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno conferiti quasi in contemporanea. Parliamo di quelli delle team sprint, che si terranno nella giornata di mercoledì 18 febbraio e vivranno la propria VI replica nel teatro a Cinque Cerchi.

La gara è nata negli anni ’90, ma ha dovuto aspettare lungamente prima di essere ammessa alla famiglia olimpica. Basti pensare che le team sprint sono state aggiunte a Torino 2006. D’altro canto, pur aver visto la luce nel 1996, la team sprint ha patito prima di essere inglobata nel programma dei Mondiali! Quando, finalmente, nel 2005 è diventata iridata, si era già deciso di cooptarla nelle Olimpiadi.

La struttura non si è mai modificata. Due donne per Paese si alternano sul tracciato nell’arco di sei frazioni. Un’atleta percorre quelle dispari (prima, terza, quinta), l’altra quelle pari (seconda, quarta, sesta). Il chilometraggio è equivalente a quello di una sprint. In questo 2026 si scierà a skating, come già accaduto nel 2010 e 2018. Al contrario, nel 2006, nel 2014 e nel 2022 si è gareggiato in alternato.

SCI DI FONDO – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLA TEAM SPRINT FEMMINILE

ALBO D’ORO

2006 – SVEZIA (Lina Andersson/Anna Dahlberg)

2010 – GERMANIA (Evi Sachenbacher/Claudia Nystad)

2014 – NORVEGIA (Ingvild F. Østberg/Marit Bjørgen)

2018 – USA (Kikkan Randall/Jessica Diggins)

2022 – GERMANIA (Katharina Hennig/Victoria Carl)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

2-0-0 (2) – GERMANIA

1-3-1 (5) – SVEZIA

1-0-1 (2) – NORVEGIA

1-0-0 (1) – USA

0-1-1 (2) – FINLANDIA

0-1-0 (1) – CANADA

0-0-2 (2) – RUSSIA

ITALIA, I PRECEDENTI

L’Italia non è mai salita sul podio, pur essendoci andata vicina. Quanto accaduto a Vancouver 2010 rappresenta però una cocente delusione, perchè in quel caso la coppia tricolore partiva come favorita assoluta.

A seguire vengono indicati tutti i precedenti delle azzurre.

Torino 2006 – 7° posto (Follis/Paruzzi)

Vancouver 2010 – 4° posto (Genuin/Follis)

Sochi 2014 – Eliminata in semifinale (Debertolis/Vuerich)

PyeongChang 2018 – Eliminata in semifinale (Brocard/Vuerich)

Pechino 2022 – Eliminata in semifinale (Ganz/Scardoni)

TEAM SPRINT FEMMINILE, INVERNO 2025-26

TUTTI I PODI

Davos, 12 dicembre

1. SVEZIA (DAHLQVIST Maja/SUNDLING Jonna)

2. NORVEGIA II (SLIND Astrid Øyre/MYHRVOLD Mathilde)

3. NORVEGIA (FOSNAES Kristin A./SKINSTAD Kristine S.)

.

9. ITALIA (GANZ Caterina/CASSOL Federica)

13. ITALIA II (DE MARTIN PINTER Iris/MONSORNO Nicole)

Goms, 23 gennaio

1. GERMANIA (GIMMLER Laura/RYDZEK Coletta)

2. NORVEGIA (SLIND Astrid Øyre/DRIVENES Julie B.)

3. NORVEGIA II (GRØTTING Karoline/WENG Tiril U.)

.

8. ITALIA II (GANZ Caterina/MONSORNO Nicole)

12. ITALIA (DE MARTIN PINTER Iris/CASSOL Federica)

Nota Bene: in Coppa del Mondo ogni nazione può schierare due coppie. Viceversa, ai Giochi olimpici sarà possibile presentare un’unica formazione.