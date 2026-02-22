Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSci NordicoSport Invernali
Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 50 km femminile, storia, attualità, medaglie
L’ultimo dei dodici titoli conferiti dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della 50 km femminile, gara inserita nel programma a Cinque cerchi per la prima volta nella storia. D’altronde è figlia dell’equiparazione delle distanze, decisa solo pochi anni orsono.
Di fatto, la 50 km va a sostituire la 30 km, parte integrante dei Giochi dal 1992 al 2022. Tuttavia, non è certo possibile assimilare le due competizioni. Si parla di due distanze completamente differenti, con tutti gli annessi e connessi del caso! Indi per cui, la prova che si disputerà domenica 22 febbraio va considerata come una “prima assoluta”.
Peraltro, di 50 km, se ne sono tenute veramente poche nella storia dello sci di fondo femminile. Ovviamente si parla dell’ambito delle gare di primo livello (Giochi olimpici, Mondiali, Coppa del Mondo), perchè in altri contesti (leggasi granfondo) le atlete si cimentano su distanze anche più lunghe.
Però, assimilare i due ambiti, sarebbe come servire “i cavoli a merenda”. Per presentare al meglio la 50 km di Milano Cortina 2026, non si può fare altro che citare i quattro precedenti disputati tra Coppa del Mondo e Mondiali dal 2023 a oggi.
Oslo (Skating, marzo 2023)
1. HAGA Ragnhild (NOR)
2. SLIND Astrid Øyre (NOR)
3. DIGGINS Jessica (USA)
Oslo (Alternato, marzo 2024)
1. KARLSSON Frida (SWE)
2. ANDERSSON Ebba (SWE)
3. HENNIG Katharina (GER)
Trondheim (Skating, marzo 2025)
1. KARLSSON Frida (SWE)
2. WENG Heidi (NOR)
3. JOHAUG Therese (NOR)
Lahti (Alternato, marzo 2025)
1. JOHAUG Therese (NOR)
2. SLIND Astrid Øyre (NOR)
3. ANDERSSON Ebba (SWE)