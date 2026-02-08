Sofia Goggia bronzo alle Olimpiadi: “Preferivo bissare l’oro, ho saltato tantissimo. Ieri avevo gli incubi, ma…”

Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, confermandosi sul podio a cinque cerchi di questa specialità dopo aver trionfato a PyeongChang 2018 ed essersi messa al collo l’argento a Pechino 2022. La fuoriclasse bergamasca ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 59 centesimi dalla statunitense Breezy Johnson e di 55 centesimi dalla tedesca Emma Aicher, rispondendo in maniera reattiva dopo lo stop di ventidue minuti dovuto alla brutta caduta della statunitense Lindsey Vonn dopo un paio di secondi.

Scesa con il pettorale numero 15, l’azzurra ha saputo reggere la tensione dell’interruzione e del nuovo riscaldamento, ma purtroppo un errore nella parte alta le ha impedito di dare la caccia al trionfo totale sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. La nostra portacolori ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “L’ultimo colore che mi mancava, anche se avrei preferito bissare quello della prima edizione. Sono un po’ dispiaciuta perché sono saltata tantissimo e molto laterale sullo Schuss, sono arrivata al Duca d’Aosta e sentivo che non andavo avanti“.

Sofia Goggia si è soffermata anche sullo stop forzato: “L’attesa non è stata di semplice gestione, anche se sono rimasta concentrata e focalizzata su quello che dovevo fare. Ieri avevo gli incubi sulla prima traversa, che oggi mi è venuta bene, e oggi ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane”. La 33enne ha manifestato comunque una certa soddisfazione: “Tre medaglie in questa disciplina alle Olimpiadi…“.