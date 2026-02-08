Sci alpino, definite le coppie dell’Italia per la combinata maschile. Vinatzer con un medagliato olimpico

Lasciate alle spalle le discese libere che hanno animato il primo fine settimana delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il programma dello sci alpino proseguirà lunedì 9 febbraio con la combinata a squadre maschile. Si tratta di una neonata competizione, vista soltanto una volta (lo scorso anno ai Mondiali di Saalbach, dove la Svizzera firmò una tripletta) e che assegnerà le medaglie ai Giochi per la prima volta nella storia, subentrando alla combinata individuale e al team event.

Si gareggia a coppie: un atleta si cimenta in discesa libera (ore 10.30) e l’altro si impegna in slalom (ore 14.00), la somma dei due tempi determinerà la classifica generale e assegnerà le medaglie. L’Italia schiererà quattro binomi sulla pista Stelvio di Bormio, con il chiaro obiettivo di salire sul podio e rimpinguare il medagliere: ci sono tutte le carte in regola per puntare in regola, con la consapevolezza che servirà fare la differenza in velocità ma soprattutto evitare grossi errori tra i pali stretti.

Giovanni Franzoni si rimetterà in gioco dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa e sarà affiancato da Alex Vinatzer, sulla carta il miglior specialista delle discipline tecniche nella squadra tricolore. Il 24enne bresciano, capace di imporsi nella discesa di Kitzbuehel e nel superG di Wengen in Coppa del Mondo, passerà il testimone al 26enne altoatesino , che in questa annata agonistica ha collezionato il quarto posto in Val d’Isere prima di Natale e la settima piazza a Schladming una decina di giorni fa (ma vanno ricordate anche due uscite in prima manche a Madonna di Campiglio e Kitzbuehel).

Dominik Paris punterà a essere nuovamente protagonista sull’amato tracciato in Valtellina dopo essersi messo al collo il bronzo nella discesa libera di sabato. Il 36enne altoatesino è stato accoppiato a Tommaso Sala, sulla carta la seconda scelta del gruppo italiano: in stagione è stato settimo in Val d’Isere il 14 dicembre, da ricordare anche l’undicesimo posto a Schladming lo scorso 28 gennaio. Mattia Casse e Tommaso Saccardi costituiranno la terza coppia, mentre Florian Schieder e Tobias Kastlunger saranno l’altra freccia.

COPPIE ITALIANE COMBINATA SCI ALPINO OLIMPIADI 2026

Giovanni Franzoni / Alex Vinatzer

Dominik Paris / Tommaso Sala

Mattia Casse / Tommaso Saccardi

Florian Schieder / Tobias Kastlunger