Sci alpinismo oggi, Olimpiadi 2026: orari sprint a coppie, tv, programma, streaming, italiani in gara

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si avviano alla loro conclusione. Oggi, sabato 21 febbraio, sarà infatti la penultima giornata dedicata all’assegnazione dei nuovi titoli olimpici. Tra i tanti appuntamenti previsti c’è anche quello della staffetta mista di sci alpinismo, assoluta novità di questa rassegna a cinque cerchi. Anche in questa occasione l’Italia cercherà di arricchire il suo medagliere già da record.

Lo sci alpinismo ha ufficialmente debuttato lo scorso giovedì, con le due Sprint maschili e femminili che hanno incoronato lo spagnolo Oriol Cardona Coll e la svizzera Marianne Fatton. Ora però rimane l’ultimo titolo da assegnare, in una staffetta mista che presenta un percorso più difficile ed arduo rispetto alle gare individuali, con più salite e cambi di pelle. Ogni Paese schiererà una coppia con l’Italia che ha scelto Alba de Silvestro e Michele Boscacci. Grandi favoriti sono i francesi Emily Harrop e Thibaut Anselmet, già campioni del mondo della specialità.

Come seguire la staffetta mista delle Olimpiadi di Milano Cortina? La diretta tv sarà trasmessa su Rai 2 dalle 13:45. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max, Amazon Prime Video. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

PROGRAMMA SCI ALPINISMO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Sabato 21 febbraio

13.30 Staffetta Mista – Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai 2 dalle 13.45

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 13:45

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max, Amazon Prime Video

Diretta Live testuale: OA Sport