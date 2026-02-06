Scherma, Davide Di Veroli sfiora il bis ad Heidenheim. Sconfitta in finale all’ultima stoccata

Sfuma all’ultima stoccata un fantastico bis per Davide Di Veroli nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim. Dopo il successo della passata edizione nella “Classicissima” sulle pedane tedesche, lo spadista azzurro arriva ancora in finale, ma viene battuto per 15-14 dal kazako Ruslan Kurbanov.

Un assalto tiratissimo, con il kazako che si è anche portato avanti di quattro stoccate, poi la rimonta dell’azzurro che era passato in vantaggio sul 14-13, ma con le successive due stoccate decisive di Kurbanov. Sul podio salgono anche l’egiziano Mohamed Elsayed, battuto proprio in semifinale da Di Veroli con il punteggio di 14-7, e l’olandese Tristan Tulen, che è stato battuto nell’altra semifinale da Kurbanov per 15-9.

Due assalti complicatissimi tra ottavi di finale e quarti per Di Veroli. Negli ottavi il romano è riuscito ad imporsi all’ultima stoccata contro lo svizzero Alexis Bayard con il punteggio di 13-12; mentre nei quarti l’azzurra aveva battuto un altro kazako, Kiril Prokhodov per 14-12.

Negli ottavi di finale si è fermato, invece, Matteo Galassi, battuto per 15-13 dall’olandese Tulen al termine di un assalto molto combattuto. Nei sedicesimi sono invece usciti Gianpaolo Buzzacchino (12-15 contro il ceco Jakub Jurka) e Filippo Armaleo (12-15 con il giapponese Masaru Yamada). Eliminazione al primo turno, invece, Enrico Piatti e Giulio Gaetani, che purtroppo non è potuto scendere in pedana per infortunio.