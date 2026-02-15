Sara Conti: “Siamo tutti vicini, ho perso un livello dal sollevamento”. Niccolò Macii: “Domani cercheremo di far sognare il pubblico”

Sara Conti e Niccolò Macii sono ottavi dopo il programma corto delle coppie: il pattinaggio artistico italiano, però, non abbandona ancora i sogni di podio perché le distanze sono veramente minime. Per entrambi, comunque, c’è la consapevolezza che qualcosa in più si poteva e doveva fare.

Così Conti ai microfoni della Rai: “Siamo tutti vicini e attaccati, la gara ci sarà domani, è stato uno short per tutti un po’ così così, eravamo molto solidi dal lanciato e c’è stato l’errore sul salchow. Ho iniziato a sbarellare in tutti gli elementi, a parte che ho perso livelli dai sollevamenti fino alla fine. Sono però contenta: abbiamo già fatto un’Olimpiade, non siamo freschissimi, ma domani andrà meglio. E l’Olimpiade è l’Olimpiade. Per domani pattinare col cuore ed emozionare il pubblico“.

Più ampio il discorso di Macii: “La tensione si è sentita, devo dire che stavo molto meglio perché avevo già provato questa cosa. Ero un pochino più teso prima di entrare, ma quando parte la musica riesco a concentrarmi su quello che devo fare. Ho cercato di essere molto solido: avevo già visto Sara fare un errore nei primi tre minuti. Pensavo fosse un pochino più sul pezzo durante il programma, invece potevo forse aiutarla ed essere un po’ più solido io, ma è andata così, altre volte ho sbagliato io e lei ha fatto il perfetto. Bisogna accettare gli errori e andare avanti. Siamo lì, ma la medaglia ce l’abbiamo già, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, non pretendiamo niente. E’ andata così e basta“.

E poi, sempre Macii chiama la carica del pubblico per le prossime ventiquattr’ore: “Per domani nessuna tattica, godercelo perché è l’ultima volta che saremo davanti al pubblico di Milano. Sarà sold out, saranno tutti lì a sostenerci. Cercheremo di farli sognare insieme a noi“.