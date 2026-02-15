Rugby, Serie A Elite: tutto troppo facile per le migliori

La undicesima giornata della Serie A Élite conferma gli equilibri al vertice e ribadisce la forza delle grandi del campionato, con la classifica che resta invariata nelle posizioni ma si compatta ulteriormente nei distacchi. Il Valorugby Emilia mantiene la leadership con 47 punti, ma il Petrarca resta in scia a quota 45, seguito da Rovigo e Viadana, mentre le Fiamme Oro consolidano il proprio piazzamento in zona playoff dopo un turno dominato dai reparti offensivi.

Il segnale più forte arriva proprio dal Petrarca, che non fa sconti a Colorno imponendosi con un netto 61-7 in trasferta. I padovani chiudono virtualmente i conti già nella prima frazione e poi dilagano nella ripresa trascinati dalla precisione al piede di Lyle e dalle mete, tra gli altri, di Scalabrin e Scramoncin, confermando ambizioni da primato. Ancora più impressionante la prova delle Fiamme Oro, che allo stadio Gamboni travolgono i Lyons Piacenza con un perentorio 73-7: partita indirizzata già nel primo tempo e trasformata in un monologo nella ripresa, con Di Marco protagonista assoluto dalla piazzola e una prestazione corale che ribadisce la candidatura dei cremisi tra le pretendenti più credibili.

Non rallenta nemmeno il Rovigo, che al Battaglini supera 28-0 il Mogliano in una sfida condizionata da numerosi cartellini ma sempre sotto il controllo dei Bersaglieri, capaci di colpire nei momenti chiave e di conquistare anche il bonus offensivo nel finale. Risultati che si aggiungono alle larghe vittorie già ottenute negli anticipi da Viadana, 50-0 su Biella, e dalla capolista Valorugby, corsara a Vicenza per 33-7. A sette giornate dal termine della stagione regolare, la corsa al primo posto resta apertissima, con quattro squadre racchiuse in appena sette punti e un equilibrio che promette una seconda parte di stagione ad altissima intensità.

SERIE A ELITE – Risultati

Rugby Viadana 1970 – Biella Rugby Club 50-0

Rangers Vicenza – Valorugby Emilia 7-33

Rugby Colorno – Petrarca Rugby 7-61

Fiamme Oro Rugby – Rugby Lyons 73-7

Rugby Rovigo Delta – Mogliano Veneto Rugby 28-0

SERIE A ELITE – Classifica

Valorugby Emilia 47; Petrarca Rugby 45; Femi-CZ Rovigo 43; Rugby Viadana 1970 40; Fiamme Oro Rugby 37; Mogliano Veneto Rugby 21; Rangers Rugby Vicenza 19; Sitav Rugby Lyons 14; Biella RC 12; Rugby Colorno 7