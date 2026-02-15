Rugby femminile, Serie A Elite: le migliori non rallentano, Milano non avvicina Treviso

Il quart’ultimo snodo della regular season della Serie A Elite Femminile inizia a delineare con chiarezza la corsa al titolo. L’undicesima giornata consegna tre verdetti aritmetici: Valsugana Rugby Padova, Arredissima Villorba Rugby e Rugby Colorno sono già certe di un posto nei playoff, mentre resta solo la matematica a separare il Benetton Rugby Treviso dalla qualificazione. A tre turni dal termine, la gerarchia appare ormai definita, con le padovane saldamente al comando e le inseguitrici impegnate a consolidare il piazzamento in vista della fase decisiva.

Il segnale più forte lo manda proprio Valsugana, che travolge Benetton con un eloquente 59-0, ribadendo la propria superiorità grazie a un attacco incontenibile e a una difesa impenetrabile. Non è da meno Villorba, che piega 36-7 l’Unione Rugby Capitolina, confermandosi squadra solida e concreta. Dominante anche la prova di Colorno, che passa 55-0 sul campo della Neapolis Campania Felix con una prestazione autoritaria, fatta di ritmo e qualità, che consolida il terzo posto in classifica. In coda, invece, pesa come un macigno il successo esterno dell’IVECO Cus Torino, corsaro 19-17 sul campo del CUS Milano Rugby.

Serie A Elite Femminile – risultati

Arredissima Villorba Rugby v Unione Rugby Capitolina 36-7

Neapolis Campania Felix v SIA-MPL Rugby Colorno 0-55

CUS Milano Rugby v IVECO Cus Torino 17-19

Valsugana Rugby Padova v Benetton Rugby Treviso 59-0

Serie A Elite Femminile – classifica

Valsugana Rugby Padova 54; Arredissima Villorba Rugby 49; SIA-MPL Rugby Colorno 40; Benetton Rugby Treviso 30; Unione Rugby Capitolina, CUS Milano Rugby 16; IVECO CUS Torino 5; Neapolis Campania Felix 1