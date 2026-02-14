Rugby, negli anticipi di Serie A Elite dominano Viadana e Valorugby

Valori di classifica rispettati negli anticipi dell’11ª giornata della Serie A Élite 2025-26. Il Rugby Viadana 1970 travolge il Biella con un netto 50-0 allo stadio “Zaffanella”, conquistando cinque punti preziosi che valgono l’aggancio momentaneo al Petrarca al secondo posto. Successo esterno con bonus anche per la capolista Valorugby Emilia, che passa con autorità alla Rugby Arena superando i Rangers Vicenza per 33-7 e consolidando il primato in graduatoria.

A Viadana il protagonista assoluto è Thomas Bussaglia, nominato player of the match e autore di quattro mete in una prestazione dominante dei gialloneri. I padroni di casa indirizzano la sfida già nel primo tempo sul 12-0 e dilagano nella ripresa, approfittando anche della precisione al piede di Ceballos per chiudere sul 50-0 senza concedere punti agli ospiti. Un successo che conferma le ambizioni di alta classifica della formazione lombarda.

Più combattuto solo a tratti il match di Vicenza, dove il Valorugby Emilia costruisce la vittoria già nella prima frazione con le mete di Wagenpfeil e Schiabel. I Rangers accorciano a inizio ripresa con Leaupepe, ma la risposta degli emiliani è immediata: Bigi e Hugo, perfetto dalla piazzola, chiudono i conti prima della marcatura finale di Brisighella. Con questo successo la squadra di Reggio Emilia sale a 47 punti e mantiene il comando solitario, mentre la lotta alle spalle della capolista resta apertissima.

SERIE A ELITE – Risultati

Rugby Viadana 1970 – Biella Rugby Club 50-0

Rangers Vicenza – Valorugby Emilia 7-33

Rugby Colorno – Petrarca Rugby

Fiamme Oro Rugby – Rugby Lyons

Rugby Rovigo Delta – Mogliano Veneto Rugby

SERIE A ELITE – Classifica

Valorugby Emilia 47; Petrarca Rugby, Rugby Viadana 1970 40; Femi-CZ Rovigo 38; Fiamme Oro Rugby 32; Mogliano Veneto Rugby 21; Rangers Rugby Vicenza 19; Sitav Rugby Lyons 14; Biella RC 12; Rugby Colorno 7