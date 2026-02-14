Rugby, Sei Nazioni: Quesada e Lamaro: “Orgoglio e rimpianto, ma ora siamo competitivi”

C’è orgoglio, ma anche tanta amarezza, nelle parole di Gonzalo Quesada dopo la sconfitta per 20-13 contro l’Irlanda all’Aviva Stadium, nel secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2026. Il commissario tecnico dell’Italia ha esaltato la prestazione dei suoi, sottolineando i progressi rispetto al passato: “Sono molto consapevole che oggi abbiamo fatto una grande partita e sono più che fiero dei ragazzi. Due anni fa qui avevamo perso senza poter competere, oggi invece siamo stati consistenti e fino all’ultimo minuto abbiamo cercato il pareggio”.

Il tecnico argentino ha evidenziato come la gara sia stata decisa da episodi e dettagli minimi, a partire dall’ultima azione offensiva che avrebbe potuto cambiare la storia del match. “Avevamo preparato quella giocata e lo spazio c’era, bastava un rimbalzo diverso e saremmo andati a segnare sotto i pali. È normale essere frustrati perché il pareggio poteva arrivare, ma resta una partita incredibile per coraggio e atteggiamento. Ci sono cose da migliorare, ma questa prestazione ci dà fiducia in vista della prossima sfida contro la Francia”.

Sulla stessa linea il capitano Michele Lamaro, che ha parlato apertamente di un’occasione sfumata per centimetri: “C’è amarezza perché sentivamo di potercela fare. Abbiamo giocato una partita incredibile per sforzo, consistenza e voglia, sfruttando i momenti a nostro favore. L’ultima meta mancata è stata una questione di dettagli, ma la squadra ha dato tutto e anche chi è entrato dalla panchina ha portato un’energia fondamentale”.

Nonostante il risultato, il terza linea azzurro vede segnali chiari di crescita nel percorso della Nazionale: “Abbiamo dimostrato di poter mettere l’Irlanda sotto pressione e di essere più competitivi. Il gap si riduce lavorando sui particolari e continuando su questa strada. Ora ci aspettano altre tre partite difficili e dovremo migliorare ancora, ma questa prestazione dimostra che possiamo giocarcela con tutti”.