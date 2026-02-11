Rebecca Passler, il Tas non si pronuncia sul ricorso: non è in giurisdizione

Rebecca Passler aveva presentato un ricorso al Tas in merito alla sospensione provvisoria che Nado Italia aveva inflitto lo scorso 2 febbraio in seguito a una positività al letrozolo riscontrata in occasione di un test antidoping e che ha impedito all’azzurra di prendere parte alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Come riporta l’Ansa, il Tribunale Arbitrale dello Sport si è dichiarato privo di giurisdizione su questa materia.

La biathleta aveva chiesto di annullare la sospensione per assenza di dolo e negligenza, presentando ricorso al Tas e non alle autorità giudiziarie di Nado Italia. Di conseguenza, come riporta l’Ansa, i giudici hanno spiegato che l’atleta non dispone del diritto procedurale di appellarsi alla Divisione ad hoc del Tas.

Nado Italia ha evidenziato che l’atleta non ha esaurito i rimedi interni previsti dall’organismo e che la Divisione ad hoc del Tas non aveva giurisdizione sul ricorso, aspetto su cui lo stesso Tas ha concordato, affermando di non potersi pronunciare nel merito. Rebecca Passler avrà un’ultima possibilità per impugnare la decisione: presentare il ricorso alla Corte d’Appello antidoping entro il 12 febbraio.