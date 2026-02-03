Luciano Buonfiglio difende Rebecca Passler: “Andremo a fondo, forse una svista”

L’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia è stato macchiato dalla positività ad un controllo antidoping di Rebecca Passler. La biathleta azzurra è risultata positiva al letrozolo, un farmaco utilizzato in ambito medico, in particolare oncologico, ma inserito nella lista delle sostanze vietate perché in grado di alterare l’equilibrio ormonale.

Sicuramente una vicenda che ha scosso notevolmente tutto l’ambiente azzurra e la squadra italiana di biathlon. La FISI e il CONI, però, hanno subito mostrato grande vicinanza all’atleta azzurra e hanno subito rimarcato che supporteranno Passler in tutte le sedi opportune e che non mancheranno tutti gli approfondimenti del caso.

Proprio su questo tema è intervenuto anche il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha voluto difendere Passler durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti HBO Max per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “Ho sentito stamattina il responsabile della preparazione olimpica, sono in attesa di capire se ci saranno le contro-analisi, sembra davvero una superficialità”.

Continua il numero uno dello sport italiano: “In questi casi, stiamo dimostrando di essere un Paese eccezionale, dove il centro antidoping che abbiamo appena inaugurato a Roma funziona. Se poi si saranno sbagliati, dal punto di vista umano sono contentissimo. Sennò, stiamo dimostrando al mondo che funzioniamo“.