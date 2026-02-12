Rally, Solberg apre le danze in Svezia. Toyota leader nella SS1

Oliver Solberg inizia alla grande il Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Il padrone dell’opening round di Montecarlo ha saputo fare la differenza nei dieci chilometri previsti per la speciale denominata ‘Umeå 1’.

Il portacolori di Toyota GR ha preceduto i compagni di squadra Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, rispettivamente a +3.8 ed a +4.4 all’arrivo. Il marchio giapponese ha occupato anche la quarta piazza, nello specifico con Sami Pajari.

Il quartetto di GR Yaris Rally1 precedono le tre Hyundai i20N di Thierry Neuville, Adrien Fourmaux ed Esapekka Lappi, al debutto in stagione al posto di Hayden Paddon. Il finlandese non è riuscito a sfruttare la ‘comoda’ posizione di partenza così come Martins Sesks, lettone al ritorno con M-Sport Ford.

Nona posizione con ben 18 secondi di distacco per il n. 22 di Ford alle spalle del teammate Josh McErlean. Errore invece per la terza Ford di Jon Armstrong, protagonista di un’escursione nel corso della prova e di conseguenza 11mo alle spalle di Lorenzo Bertelli (Toyota GR).

Domani inizierà il vero Rally di Svezia con ben nove speciali da effettuare. Il programma inizierà con la ‘Bygdsiljum 1’ (27.55 km), tappa che verrà seguita dalla ‘Andersvattnet 1’ (20.51 km) e Bäck 1 (11.53 km).