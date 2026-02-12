F1, Charles Leclerc convince nella seconda giornata di test a Sakhir. Norris insegue, problemi per Mercedes

Si è chiusa la seconda giornata di test di Formula 1 a Sakhir, un day-2 segnato da diverse difficoltà tecniche per alcuni team. Il pensiero va soprattutto a Red Bull e Mercedes. Il francese Isack Hadjar è rimasto fermo per metà giornata a causa di un problema legato all’assemblaggio della monoposto, mentre la scuderia di Brackley ha dovuto fare i conti con criticità alla Power Unit.

Kimi Antonelli è stato costretto a cestinare il proprio slot di lavoro. George Russell, invece, ha completato 54 giri, chiudendo però anzitempo il programma di giornata. Per lui il miglior tempo di 1’35”466, quarto assoluto nella classifica complessiva.

Non va meglio in casa Aston Martin, dove i volti restano cupi. Ieri è arrivata la notizia della sostituzione del motore Honda e, secondo quanto dichiarato dal canadese Lance Stroll, il ritardo dalla vetta si aggira intorno ai quattro secondi. Una situazione complessa, che spiega anche il penultimo posto odierno di Fernando Alonso, distante 3”975 dal miglior tempo.

In cima alla classifica c’è invece un convincente Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha completato 139 giri senza accusare problemi, al volante di una monoposto apparsa decisamente più stabile rispetto a ieri. I riscontri cronometrici lo confermano: la Rossa ha chiuso al comando in 1’34”273, precedendo di 0”511 la McLaren del britannico Lando Norris (149 giri completati) e di 1”121 la Haas di Ollie Bearman. A completare la top-5 i già citati Russell e Hadjar (+2″288). Da segnalare, infine, che Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen hanno lasciato il sedile ai rispettivi compagni di squadra per l’intera giornata.

CLASSIFICA SECONDA GIORNATA TEST F1 SAKHIR 2026

1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.273 23

2 Lando Norris McLaren +0.511 22

3 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.121 32

4 George Russell Mercedes +1.193 10

5 Isack Hadjar Red Bull Racing +2.288 13

6 Gabriel Bortoleto Audi +2.397 15

7 Pierre Gasly Alpine +2.450 18

8 Valtteri Bottas Cadillac +2.551 11

9 Alexander Albon Williams +2.956 12

10 Nico Hulkenberg Audi +2.993 16

11 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.197 15

12 Carlos Sainz Williams +3.319 10

13 Liam Lawson Racing Bulls +3.744 9

14 Fernando Alonso Aston Martin +3.975 19

15 Sergio Perez Cadillac +4.380 6