Quanti soldi si guadagnano per una medaglia alle Olimpiadi? Le cifre dell’Italia per Milano Cortina 2026: più generosi degli USA

Le prime gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono già disputate, ma bisognerà aspettare la serata di venerdì 6 febbraio per la Cerimonia d’Apertura e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7 febbraio (il primo podio sarà quello della discesa libera maschile, uno degli eventi considerati di maggior prestigio della rassegna a cinque cerchi). Mettersi al collo un alloro a cinque cerchi è il sogno di ogni sportivo e avvalora un’intera carriera, ma il risultato non ha soltanto un valore agonistico.

Quando si parla di sport professionistico è inevitabile pensare anche all’aspetto economico, ma quanti soldi si guadagnano conquistando una medaglia alle Olimpiadi? Non viene riconosciuto un premio in denaro da parte del Comitato Olimpico internazionale (CIO), che si “limita” a consegnare il metallo con l’annesso onore sportivo imperituro. L’emolumento pecuniario viene garantito agli atleti dai rispettivi sponsor e dai Comitati Olimpici Nazionali.

L’Italia è uno dei Paesi più generosi sotto questo punto di vista: l’oro viene premiato con un assegno di importo pari a 180.000 euro, l’argento garantisce 90.000 euro, mentre il bronzo viene pagato 60.000 euro. Attenzione: tutte le cifre citate sono lorde, dunque sono soggette alle varie ritenute previste dalla legge vigente.

Gli importi sono gli stessi delle Olimpiadi di Parigi 2024 e sono sensibilmente più elevati rispetto agli USA, che premiano il titolo olimpico con 35.000 dollari. Addirittura Norvegia, Svezia e Gran Bretagna non prevedono premi, mentre Hong Kong ha messo sul piatto 640.000 euro e Singapore si è spinta addirittura al milione di dollari (le due realtà asiatiche non hanno rilevanti speranze).

PREMI MEDAGLIE ITALIA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

ORO: 180.000 euro lordi.

ARGENTO: 90.000 euro lordi.

BRONZO: 60.000 euro lordi.