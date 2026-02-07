Quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida per la medaglia d’oro alle Olimpiadi? Sei cifre, ma occhio alle tasse

Francesca Lollobrigida ha conquistato la medaglia d’oro sui 3000 metri nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra ha sovvertito qualsiasi pronostico della vigilia, considerando i risultati sottotono conseguiti negli ultimi due mesi, e ha fatto saltare il banco sul ghiaccio del capoluogo lombardo. La laziale si è laureata Campionessa Olimpica nel giorno del suo 35mo compleanno, regalandosi la soddisfazione più bella della sua gloriosa carriera e rimpinguando un palmares già stellare.

Ai Giochi di Pechino 2022 si mise al collo l’argento in questa specialità e il bronzo nella mass start, lo scorso anno si laureò Campionessa del Mondo sui 5000 metri ad Hamar, oggi la memorabile apoteosi di fronte al proprio pubblico e prendendo il braccio il figlio Tommaso dopo il trionfo. Un momento davvero memorabile per la campionessa di Frascati, che ha regalato all’Italia il primo oro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo l’argento e il bronzo portati a casa da Giovanni Franzoni e Dominik Paris nella discesa libera.

Francesca Lollobrigida ha trionfato con il nuovo record olimpico di 3:54.28, infliggendo distacchi abissali alla norvegese Ragne Wiklund (seconda a 2.26 secondi) e alla canadese Valerie Maltais (bronzo a 2.65). Poi le lacrime sul podio, mentre intonava l’Inno di Mameli di fronte al proprio pubblico in una giornata da ricordare per tutta la vita. Questo per quanto concerne la parta sportiva e agonistica, ma un titolo olimpico ha anche un interessante risvolto economico.

Quanti soldi ha guadagnato Francesca Lollobrigida conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026? Il montepremi è garantito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ed è pari a 180.000 euro lordi, dunque bisognerà pagare le tasse in base alle normative vigenti. Il CIO non assicura un assegno a chi sale sul podio a cinque cerchi: gli organizzatori dei Giochi mettono in palio “soltanto” le medaglie e la gloria annessa. La nostra portacolori beneficerà poi degli emolumenti derivanti dagli sponsor, ma quelle cifre non sono pubbliche e dipendono da accordi personali.

MONTEPREMI FRANCESCA LOLLOBRIGIDA ORO OLIMPIADI

180.000 euro lordi.

Gli importi sono garantiti dal Coni e sono soggetti alla tassazione prevista dalla legge.