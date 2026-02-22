È stata l’Olimpiade delle donne! Brignone e Lollobrigida le regine

Fino a ieri mattina, un uomo italiano non vinceva una medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali in solitaria, dunque escludendo eventi di coppia o staffette, da addirittura sedici anni: Giuliano Razzoli aveva vinto lo slalom a Vancouver 2010, poi nessuna gioia a livello maschile nei Giochi su neve e ghiaccio fino al trionfo di Simone Deromedis nello skicross. Un digiuno che si è protratto per tre lustri e che è stato spezzato solo alla penultima giornata di Milano Cortina 2026, che in casa Italia passeranno alla storia come le Olimpiadi delle donne: per il 60% delle volte l’Inno di Mameli è suonato grazie alle atlete.

Gli ori nel settore femminile sono stati, appunto, ben sei: due li ha portati a casa Federica Brignone nello sci alpino (gigante e superG), due sono stati conquistati da Francesca Lollobrigida nello speed skating (3000 e 5000 metri), uno porta la firma di Lisa Vittozzi nel biathlon (inseguimento), uno è arrivato dal doppio di slittino per merito di Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Un titolo è stato conseguito nella staffetta mista di short track, mentre gli altri tre sono maschili: il team pursuit di speed skating, il doppio di slittino Rieder/Kainzwaldner e il già citato Deromedis.

Le medaglie esclusivamente femminili sono state undici (sei ori, due argenti, tre bronzi), dunque il 36,67% del totale valso al Bel Paese il quarto posto nel medagliere. Ce ne sono state poi state 7 in condivisione (1-3-3), dunque l’incidenza delle donne sul numero complessivo di allori è stata del 60%. Federica Brignone e Francesca Lollobrigida sono state indubbiamente le grandi regine in termini assoluti: la fuoriclasse valdostana è stata la donna copertina dello sci alpino (a livello assoluto la palma spetta allo svizzero Franjo Von Allmen con i tre titoli), la formidabile romana ha condiviso lo scettro del pattinaggio velocità con Jutta Leerdman.