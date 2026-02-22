Italia a medaglia in 10 sport diversi a Milano Cortina 2026: solo gli USA hanno fatto meglio. La classifica dell’eclettismo

L’Italia ha conquistato trenta medaglie in dieci sport diversi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi durante i sedici giorni della rassegna a cinque cerchi che è andata in scena alle nostre latitudini. Il Bel Paese ha chiuso al quarto posto nel medagliere generale, beffata per un solo argento dai Paesi Bassi nella lotta per il podio virtuale finale alle spalle della Norvegia e degli USA.

A caratterizzare il bottino della nostra Nazionale è stato però l’eclettismo, ovvero la capacità di salire sul podio in una notevole varietà di discipline: gli azzurri non dominano su un fronte (ad esempio gli oranje si sono limitati a speed skating e short track), ma riescono a fare capolino un po’ ovunque, a dimostrazione di una polivalenza che è decisamente più difficile da raggiungere e che alle nostre latitudini è indubbiamente più gradita a livello culturale e di forma mentis.

Il computo dettagliato sport per sport è il seguente: biathlon (un oro, un argento, zero bronzi), curling (0-0-1), pattinaggio di figura (0-0-1), sci alpino (2-1-2), sci di fondo (0-0-2), sci freestyle (1-1-1), short track (1-2-1), slittino (2-0-2), snowboard (0-1-2), speed skating (3-0-2). Sedici sport sono stati protagonisti a Milano Cortina 2026, dunque ce ne sono sei in cui l’Italia non è riuscita ad alzare le braccia al cielo: bob, combinata nordica, hockey ghiaccio, salto con gli sci, sci alpinismo, skeleton.

Nella speciale classifica dell’eclettismo, l’Italia occupa la seconda posizione! Soltanto gli USA hanno saputo fare meglio, portando a casa una medaglia in undici discipline diverse (rispetto a noi hanno gioito in bob e hockey, ma non sono riusciti a distinguersi nel biathlon). Alle spalle altre grandissime potenze delle sport mondiale: la Germania si è fermata a 9, la Svizzera a 8, la Francia non è andata oltre le 7 al pari di Austria e Canada, sette anche per la Norvegia dominatrice del medagliere.

CLASSIFICA ECLETTISMO OLIMPICO

1. USA 11

2. Italia 10

3. Germania 9

4. Svizzera 8

5. Austria 7

5. Canada 7

5. Francia 7

5. Norvegia 7

9. Giappone 5

9. Svezia 5

11. Cina 4

11. Finlandia 4

11. Gran Bretagna 4

14. Cechia 3

15. Australia 2

15. Bulgaria 2

15. Corea del Sud 2

15. Lettonia 2

15. Nuova Zelanda 2

15. Paesi Bassi 2

15. Polonia 2