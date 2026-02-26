Seguici su
Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026

21 minuti fa

Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon si appresta a vivere il finale della Coppa del Mondo. Bisognerà però attendere il 5 marzo per rivedere in azione il massimo circuito, almeno per quanto riguarda il settore femminile. L’attesa sarà ancora più lunga in campo maschile, poiché si ripartirà venerdì 6.

Infatti, a differenza di altre discipline della neve, non si ricomincerà subito dopo la manifestazione a Cinque cerchi. La federazione internazionale ha deciso di lasciare spazio ai Mondiali giovanili, che si terranno in Germania. Dopodiché, la Coppa del Mondo riprenderà da Kontiolahti, in Finlandia con un’individuale e una mass start, alle quali saranno associate le ultime staffette.

Successivamente, si gareggerà a Otepää, in Estonia, dove si disputeranno i Mondiali del 2027. Anche qui “solo” due gare individuali, ossia una sprint e un inseguimento, a cui vengono aggiunte competizioni di carattere misto. Infine, conclusione a Oslo (Norvegia), dove verranno conferite le Sfere di cristallo. La tappa della capitale norvegese sarà caratterizzata da sprint, inseguimento e mass start.

COPPA DEL MONDO BIATHLON CALENDARIO MARZO 2025

TAPPA 7 – KONTIOLAHTI (5-8 marzo)
Giovedì 5 – Individuale (F), ore 17.05
Venerdì 6 – Individuale (M), ore 17.10
Sabato 7 – Mass Start (F), ore 13.40
Sabato 7 – Staffetta (M), ore 15.40
Domenica 8 – Staffetta (F), ore 13.30
Domenica 8 – Mass Start (M), ore 16.55

TAPPA 8 – OTEPÄÄ (12-15 marzo)
Giovedì 12 – Sprint (M), ore 15.15
Venerdì 13 – Sprint (F), ore 15.15
Sabato 14 – Inseguimento (M), ore 13.30
Sabato 14 – Inseguimento (F), ore 16.00
Domenica 15 – Single Mixed, ore 12.35
Domenica 15 – Staffetta Mista, ore 14.40

TAPPA 9 – OSLO (19-22 marzo)
Giovedì 19 – Sprint (F), ore 16.15
Venerdì 20 – Sprint (M), ore 16.15
Sabato 21 – Inseguimento (F), ore 13.45
Sabato 21 – Inseguimento (M), ore 16.15
Domenica 22 – Mass Start (F), ore 13.45
Domenica 22 – Mass Start (M), ore 16.30

