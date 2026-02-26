Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026

Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon si appresta a vivere il finale della Coppa del Mondo. Bisognerà però attendere il 5 marzo per rivedere in azione il massimo circuito, almeno per quanto riguarda il settore femminile. L’attesa sarà ancora più lunga in campo maschile, poiché si ripartirà venerdì 6.

Infatti, a differenza di altre discipline della neve, non si ricomincerà subito dopo la manifestazione a Cinque cerchi. La federazione internazionale ha deciso di lasciare spazio ai Mondiali giovanili, che si terranno in Germania. Dopodiché, la Coppa del Mondo riprenderà da Kontiolahti, in Finlandia con un’individuale e una mass start, alle quali saranno associate le ultime staffette.

Successivamente, si gareggerà a Otepää, in Estonia, dove si disputeranno i Mondiali del 2027. Anche qui “solo” due gare individuali, ossia una sprint e un inseguimento, a cui vengono aggiunte competizioni di carattere misto. Infine, conclusione a Oslo (Norvegia), dove verranno conferite le Sfere di cristallo. La tappa della capitale norvegese sarà caratterizzata da sprint, inseguimento e mass start.

COPPA DEL MONDO BIATHLON CALENDARIO MARZO 2025

TAPPA 7 – KONTIOLAHTI (5-8 marzo)

Giovedì 5 – Individuale (F), ore 17.05

Venerdì 6 – Individuale (M), ore 17.10

Sabato 7 – Mass Start (F), ore 13.40

Sabato 7 – Staffetta (M), ore 15.40

Domenica 8 – Staffetta (F), ore 13.30

Domenica 8 – Mass Start (M), ore 16.55

TAPPA 8 – OTEPÄÄ (12-15 marzo)

Giovedì 12 – Sprint (M), ore 15.15

Venerdì 13 – Sprint (F), ore 15.15

Sabato 14 – Inseguimento (M), ore 13.30

Sabato 14 – Inseguimento (F), ore 16.00

Domenica 15 – Single Mixed, ore 12.35

Domenica 15 – Staffetta Mista, ore 14.40

TAPPA 9 – OSLO (19-22 marzo)

Giovedì 19 – Sprint (F), ore 16.15

Venerdì 20 – Sprint (M), ore 16.15

Sabato 21 – Inseguimento (F), ore 13.45

Sabato 21 – Inseguimento (M), ore 16.15

Domenica 22 – Mass Start (F), ore 13.45

Domenica 22 – Mass Start (M), ore 16.30