Calendario Coppa del Mondo biathlon 2025-2026: il programma e le tappe

Ormai ci siamo. La Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 sta per partire. Il tutto avrà inizio il 29 novembre da Östersund (Svezia). Sono previste nove tappe, come d’abitudine. Rispetto alla stagione 2024-2025 i cambiamenti sono rappresentati dal ritorno proprio di Östersund (che sostituirà Kontiolahti nel ruolo di ouverture).

Da notare anche l’anticipo di Nove Mesto (al posto di Anterselva, deputata a ospitare le competizioni olimpiche), dal posticipo di Kontiolahti (a marzo anziché essere l’opening) e l’avvicendamento fra Otepää (in) e Pokljuka (out).

Non varia il numero di gare. La classifica generale di Coppa del Mondo sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Ovviamente, le prove dei Giochi olimpici non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo. Sarà interessante verificare come sarà effettuata la programmazione dalle varie squadre, in considerazione dell’obiettivo a Cinque Cerchi.

A seguire il calendario completo della stagione 2025-2026 di Coppa del Mondo:

COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026

TAPPA 1 – ÖSTERSUND (29 nov.- 7 dic.)

Sabato 29 – Staffette (M e F)

Domenica 30 – Staffette Miste (Coppie e Quartetti)

Martedì 2 – Individuale (F)

Mercoledì 3 – Individuale (M)

Venerdì 5 – Sprint (F)

Sabato 6 – Sprint (M)

Domenica 7 – Inseguimenti (M e F)

TAPPA 2 – HOCHFILZEN (12-14 dicembre)

Venerdì 12 – Sprint (M e F)

Sabato 13 – Inseguimento (M) e Staffetta (F)

Domenica 14 – Staffetta (M) e Inseguimento (F)

TAPPA 3 – LE GRAND BORNAND (18-21 dicembre)

Giovedì 18 – Sprint (F)

Venerdì 19 – Sprint (M)

Sabato 20 – Inseguimenti (M e F)

Domenica 21 – Mass Start (M e F)

TAPPA 4 – OBERHOF (8-11 gennaio)

Giovedì 8 – Sprint (M)

Venerdì 9 – Sprint (F)

Sabato 10 – Inseguimento (M) e Staffetta (F)

Domenica 11 – Staffetta (M) e Inseguimento (F)

TAPPA 5 – RUHPOLDING (14-18 gennaio)

Mercoledì 14 – Staffetta (F)

Giovedì 15 – Staffetta (M)

Venerdì 16 – Sprint (F)

Sabato 17 – Sprint (M)

Domenica 18 – Inseguimenti (M e F)

TAPPA 6 – NOVE MESTO (22-25 gennaio)

Giovedì 22 – Short Individual (M)

Venerdì 23 – Short Individual (F)

Sabato 24 – Staffette Miste (Coppie e Quartetti)

Domenica 25 – Mass Start (M e F)

TAPPA 7 – KONTIOLAHTI (5-8 marzo)

Giovedì 5 – Individuale (F)

Venerdì 6 – Individuale (M)

Sabato 7 – Staffetta (M) e Mass Start (F)

Domenica 8 – Staffetta (F) e Mass Start (M)

TAPPA 8 – OTEPÄÄ (12-15 marzo)

Giovedì 12 – Sprint (M)

Venerdì 13 – Sprint (F)

Sabato 14 – Inseguimenti (M e F)

Domenica 15 – Staffette Miste (Coppie e Quartetti)

TAPPA 9 – OSLO (19-22 marzo)

Giovedì 19 – Sprint (F)

Venerdì 20 – Sprint (M)

Sabato 21 – Inseguimenti (M e F)

Domenica 22 – Mass Start (M e F)