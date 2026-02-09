Sofia Goggia, la toccante lettera alla “Olympia delle Tofane” e il ricordo di Elena Fanchini

Sofia Goggia ha confermato il suo feeling speciale con l’Olympia delle Tofane, salendo sul podio in discesa libera per la terza edizione consecutiva dei Giochi Olimpici e conquistando il bronzo alle spalle della vincitrice statunitense Breezy Johnson e della tedesca Emma Aicher. La fuoriclasse azzurra ha completato così la sua collezione di medaglie a cinque cerchi, dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Beijing 2022, togliendosi una bella soddisfazione su una pista in cui spesso e volentieri ha saputo esaltarsi in passato (quattro successi e otto podi nel circuito maggiore a Cortina). All’indomani di una gara pesantemente condizionato dall’incidente di Lindsey Vonn, la sciatrice bergamasca ha scritto un lungo post su Instagram ricordando anche Elena Fanchini, scomparsa l’8 febbraio 2023.

“Cara Cortina,

Non so se ieri fossi davvero la favorita per vincere l’oro. Forse lo ero in virtù di una statistica impressionante nella tua discesa dove, dal 2017, in tutte le gare che ho concluso sono sempre andata a podio, salendo sul gradino più alto quattro volte; di certo però favorita non lo ero per l’andamento della stagione in questa disciplina. Ieri mi hai messo a dura prova con le tante variabili che sono successe durante la gara, variabili che ho e abbiamo gestito egregiamente, tenendo duro di testa.

Nonostante una prestazione con tante sbavature – ma mettendoci sempre tutto il mio cuore- mi hai regalato una bellissima medaglia di Bronzo, la terza consecutiva in Discesa in tre edizioni Olimpiche consecutive e questo costituisce un valore inestimabile. Non era scontato per come si era evoluta la situazione eppure mi hai voluta premiare comunque… ti sono grata.

L’8 febbraio è un giorno speciale, l’8 febbraio 2026 è una giornata che non dimenticherò mai e credo fermamente che in questa medaglia ci sia stata anche la carezza di una nostra compagna scomparsa tre anni fa, compagna che però continua a vivere nei nostri cuori. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata ieri a gestire la situazione, grazie a te Cara Cortina ma grazie anche a te, Elly: sei sempre con noi, in noi. La mia Olimpiade continua, ci vediamo domani in combinata con Lara Della Mea. Un abbraccio a Lindsey Vonn e Cande Moreno (entrambe cadute rovinosamente e portate via in elicottero, ndr)“, scrive Goggia.