Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando parte Giovanni Franzoni, prima prova discesa Olimpiadi 2026: n. di pettorale, orario, tv
Giovanni Franzoni sarà una delle punte di diamante dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove andrà a caccia di un risultato di lusso nelle discipline veloci. L’azzurro ha incantato durante la stagione, vincendo la discesa libera di Kitzbuhel e il superG di Wengen, dove è salito sul terzo gradino del podio in discesa: un’esplosione enorme nelle ultime settimane che lo proietta di diritto tra i grandi pretendenti alle medaglie a cinque cerchi.
L’avventura del giovane bresciano incomincerà mercoledì 4 febbraio (ore 11.30), quando andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio. Attenzione al meteo, perché le previsioni meteo parlano di una fitta nevicata che potrebbe costringere gli organizzatori a rivedere un po’ il programma. Il test permetterà agli atleti di trovare il feeling con la neve valtellinese e le linee migliori in vista dell’attesissima gara di sabato.
Giovanni Franzoni ha avuto in dote il pettorale numero 15 e dunque partirà alle ore 11.51 e 10 secondi: il programma di giornata prevede che i primi cinque atleti scattino a intervalli di 2’10”, mentre dal sesto si partirà distanziati di 1’15”. Essendo nel primo sottogruppo di merito, l’azzurro poteva pescare un pettorale tra 6 e 15: per l’occasione ha preso il peggiore, speriamo in un maggior colpo di fortuna in occasione della discesa che assegnerà le medaglie nel weekend.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Giovanni Franzoni per la prima prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta tv.
A CHE ORA PARTE GIOVANNI FRANZONI NELLA PROVA DELLE OLIMPIADI
Giovanni Franzoni partirà alle ore 11.51 e 10 secondi di mercoledì 4 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che i primi cinque atleti partano a intervalli di 2’10”, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6.
PETTORALE GIOVANNI FRANZONI NELLA PRIMA PROVA DELLE OLIMPIADI
Giovanni Franzoni indosserà il pettorale numero 15.
CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
Mercoledì 4 febbraio
Ore 11.30 Prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio (Italia)
PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 Adrian Smiseth Sejersted NOR
3 James Crawford CAN
4 Stefan Rogentin SUI
5 Cameron Alexander CAN
6 Vincent Kriechmayr AUT
7 Florian Schieder ITA
8 Niels Hintermann SUI
9 Marco Odermatt SUI
10 Nils Allegre FRA
11 Alexis Monney SUI
12 Franjo von Allmen SUI
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Dominik Paris ITA
15 Giovanni Franzoni ITA
16 Mattia Casse ITA
17 Maxence Muzaton FRA
18 Nils Alphand FRA
19 Miha Hrobat SLO
20 Elian Lehto FIN
21 Raphael Haaser AUT
22 Stefan Babinsky AUT
23 Kyle Negomir USA
24 Jan Zabystran CZE
25 Alban Elezi Cannaferina FRA
26 Martin Cater SLO
27 Brodie Seger CAN
28 Simon Jocher GER
29 Christof Innerhofer ITA
30 Bryce Bennett USA
31 Jeffrey Read CAN
32 Fredrik Moeller NOR
33 Marco Pfiffner LIE
34 Sam Morse USA
35 Lukas Feurstein AUT
36 Simen Sellaeg NOR
37 Riley Seger CAN
38 Barnabas Szollos ISR
39 Tiziano Gravier ARG
40 Arnaud Alessandria MON
41 Elvis Opmanis LAT
42 Anton Grammel GER
43 River Radamus USA
44 Dmytro Shepiuk UKR
45 Cormac Comerford IRL