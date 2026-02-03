Quando parte Giovanni Franzoni, prima prova discesa Olimpiadi 2026: n. di pettorale, orario, tv

Giovanni Franzoni sarà una delle punte di diamante dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove andrà a caccia di un risultato di lusso nelle discipline veloci. L’azzurro ha incantato durante la stagione, vincendo la discesa libera di Kitzbuhel e il superG di Wengen, dove è salito sul terzo gradino del podio in discesa: un’esplosione enorme nelle ultime settimane che lo proietta di diritto tra i grandi pretendenti alle medaglie a cinque cerchi.

L’avventura del giovane bresciano incomincerà mercoledì 4 febbraio (ore 11.30), quando andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio. Attenzione al meteo, perché le previsioni meteo parlano di una fitta nevicata che potrebbe costringere gli organizzatori a rivedere un po’ il programma. Il test permetterà agli atleti di trovare il feeling con la neve valtellinese e le linee migliori in vista dell’attesissima gara di sabato.

Giovanni Franzoni ha avuto in dote il pettorale numero 15 e dunque partirà alle ore 11.51 e 10 secondi: il programma di giornata prevede che i primi cinque atleti scattino a intervalli di 2’10”, mentre dal sesto si partirà distanziati di 1’15”. Essendo nel primo sottogruppo di merito, l’azzurro poteva pescare un pettorale tra 6 e 15: per l’occasione ha preso il peggiore, speriamo in un maggior colpo di fortuna in occasione della discesa che assegnerà le medaglie nel weekend.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Giovanni Franzoni per la prima prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta tv.

A CHE ORA PARTE GIOVANNI FRANZONI NELLA PROVA DELLE OLIMPIADI

Giovanni Franzoni partirà alle ore 11.51 e 10 secondi di mercoledì 4 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che i primi cinque atleti partano a intervalli di 2’10”, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6.

PETTORALE GIOVANNI FRANZONI NELLA PRIMA PROVA DELLE OLIMPIADI

Giovanni Franzoni indosserà il pettorale numero 15.

CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

Mercoledì 4 febbraio

Ore 11.30 Prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio (Italia)

PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 Adrian Smiseth Sejersted NOR

3 James Crawford CAN

4 Stefan Rogentin SUI

5 Cameron Alexander CAN

6 Vincent Kriechmayr AUT

7 Florian Schieder ITA

8 Niels Hintermann SUI

9 Marco Odermatt SUI

10 Nils Allegre FRA

11 Alexis Monney SUI

12 Franjo von Allmen SUI

13 Ryan Cochran-Siegle USA

14 Dominik Paris ITA

15 Giovanni Franzoni ITA

16 Mattia Casse ITA

17 Maxence Muzaton FRA

18 Nils Alphand FRA

19 Miha Hrobat SLO

20 Elian Lehto FIN

21 Raphael Haaser AUT

22 Stefan Babinsky AUT

23 Kyle Negomir USA

24 Jan Zabystran CZE

25 Alban Elezi Cannaferina FRA

26 Martin Cater SLO

27 Brodie Seger CAN

28 Simon Jocher GER

29 Christof Innerhofer ITA

30 Bryce Bennett USA

31 Jeffrey Read CAN

32 Fredrik Moeller NOR

33 Marco Pfiffner LIE

34 Sam Morse USA

35 Lukas Feurstein AUT

36 Simen Sellaeg NOR

37 Riley Seger CAN

38 Barnabas Szollos ISR

39 Tiziano Gravier ARG

40 Arnaud Alessandria MON

41 Elvis Opmanis LAT

42 Anton Grammel GER

43 River Radamus USA

44 Dmytro Shepiuk UKR

45 Cormac Comerford IRL