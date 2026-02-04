Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tv
Dopo essersi piazzato al posto d’onore nel primo training ufficiale, Giovanni Franzoni tornerà in pista sulla Stelvio nella mattinata di giovedì 5 febbraio in occasione della seconda prova cronometrata di discesa per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati a Bormio sugli azzurri ed in particolare sulla nuova stella della squadra italiana di velocità, capace di trionfare a gennaio nel superG di Wengen e nella mitica discesa di Kitzbuehel.
Vedremo quale sarà l’approccio di Franzoni, abituato a tirare spesso e volentieri tutte le sessioni di allenamento senza la necessità di giocare un po’ a carte coperte come altri big. Alle Olimpiadi però il programma prevede addirittura tre giorni consecutivi di prove in vista della gara di sabato, che rappresentano un tour de force difficile da sostenere (senza un’oculata gestione delle energie) su una pista così impegnativa come la Stelvio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Giovanni Franzoni per la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il training verrà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; prevista la diretta live testuale su OA Sport.
QUANDO PARTE GIOVANNI FRANZONI NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A BORMIO
Giovanni Franzoni partirà alle ore 11.46.10 di giovedì 5 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura.
PETTORALE GIOVANNI FRANZONI NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA
Giovanni Franzoni indosserà il pettorale numero 11.
CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
Giovedì 5 febbraio
Ore 11.30 Seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio
PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA CRONOMETRATA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 ROGENTIN Stefan SUI
2 ALPHAND Nils FRA
3 CRAWFORD James CAN
4 HEMETSBERGER Daniel AUT
5 CASSE Mattia ITA
6 HINTERMANN Niels SUI
7 ODERMATT Marco SUI
8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA
9 ALLEGRE Nils FRA
10 von ALLMEN Franjo SUI
11 FRANZONI Giovanni ITA
12 SCHIEDER Florian ITA
13 PARIS Dominik ITA
14 KRIECHMAYR Vincent AUT
15 MONNEY Alexis SUI
16 MUZATON Maxence FRA
17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR
18 HROBAT Miha SLO
19 ALEXANDER Cameron CAN
20 LEHTO Elian FIN
21 HAASER Raphael AUT
22 BENNETT Bryce USA
23 BABINSKY Stefan AUT
24 INNERHOFER Christof ITA
25 NEGOMIR Kyle USA
26 ZABYSTRAN Jan CZE
27 SEGER Brodie CAN
28 CATER Martin SLO
29 JOCHER Simon GER
30 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA
31 READ Jeffrey CAN
32 MOELLER Fredrik NOR
33 PFIFFNER Marco LIE
34 MORSE Sam USA
35 FEURSTEIN Lukas AUT
36 SELLAEG Simen NOR
37 SEGER Riley CAN
38 SZOLLOS Barnabas ISR
39 ALESSANDRIA Arnaud MON
40 OPMANIS Elvis LAT
41 GRAMMEL Anton GER
42 RADAMUS River USA
43 SHEPIUK Dmytro UKR
44 COMERFORD Cormac IRL