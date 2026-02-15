Quando parte Federica Brignone nella seconda manche del gigante? Orario esatto, tv, streaming

Federica Brignone ha firmato il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, pennellando una prova semplicemente stellare sulla pista Olympia delle Tofane e tramortendo l’intera concorrenza. Scesa con il pettorale numero 14, la fuoriclasse valdostana è stata fenomenale in ogni passaggio: ha letto benissimo il cambio di pendenza, nel settore più veloce è stata scaltrissima, è stata maiuscola sul dosso finale e ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:03.23.

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro in superG soltanto tre giorni fa, la 35enne si è presentata al cancelletto di partenza senza particolari pressioni e ha fatto vedere ancora una volta tutto il suo sconfinato talento, a dieci mesi dal terribile infortunio che avrebbe potuto porre termine alla sua carriera. L’azzurra ha distanziato di 34 centesimi la tedesca Lena Duerr, di 46 centesimi Sofia Goggia, di 74 centesimi il terzetto composto dall’albanese Lara Colturi, dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Thea Louise Stjernesund.

Tutte le altre rivali sono finite a oltre un secondo: la statunitense Mikaela Shiffrin a 1.02, la canadese Valerie Grenier a 1.03, la norvegese Mina Holtmann a 1.05, la neozelandese Alice Robinson a 1.09, l’austriaca Julia Scheib a 1.13, la svizzera Camille Rast a 1.14. L’appuntamento con la seconda manche è alle ore 13.30, si seguirà l’inversione delle migliori trenta e si infiammerà la lotta per le medaglie: la detentrice della Sfera di Cristallo generale inseguirà il bersaglio grosso, presentandosi da leader con un buon margine.

Federica Brignone scatterà per ultima nella seconda manche, dunque sarà la trentesima atleta a scendere: l’appuntamento è alle ore 14.22 di domenica 15 febbraio, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura. Il programma di giornata prevedere che le prime quindici atlete partiranno a intervalli di 1’30”, dalla sedicesima alla nona scatteranno separate di 1’45”, le migliori otto osserveranno intervalli di 2’10”, da ricordare tv break di 2’15” dopo i numeri 15 e 22.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, il pettorale e l’orario di partenza di Federica Brignone nella seconda manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE SECONDA MANCHE GIGANTE

Federica Brignone partirà alle ore 14.22 di domenica 15 febbraio per la seconda manche del gigante, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevedere che le prime quindici atlete partiranno a intervalli di 1’30”, dalla sedicesima alla nona scatteranno separate di 1’45”, le migliori otto osserveranno intervalli di 2’10”, da ricordare tv break di 2’15” dopo i numeri 15 e 22.

PETTORALE FEDERICA BRIGNONE SECONDA MANCHE GIGANTE DELLE OLIMPIADI

Federica Brignone indosserà il pettorale numero 14 (quello della prima manche, si conferma per tutta la gara). Nella seconda manche sarà l’ultima a partire (trentesima).

CALENDARIO SECONDA MANCHE GIGANTE FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Domenica 15 febbraio

Ore 13.30 Gigante femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia), seconda manche – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.