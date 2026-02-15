Federica Brignone al comando in gigante: “Bisognava andare diritti, ho cercato la pulizia”

Federica Brignone ha strabiliato nella prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali 2026, pennellando delle linee sublimi su un tracciato filante e molto veloce, spingendo a tutta per il minuto abbondante di gara e firmando il miglior tempo. La fuoriclasse valdostana ha siglato un perentorio 1:03.23, scendendo con il pettorale numero 14 sull’Olympia delle Tofane e distanziando le avversarie: soltanto la tedesca Lena Duerr (seconda a 0.34) e Sofia Goggia (terza a 0.46) hanno limitato i danni, mentre il terzetto composto dall’albanese Lara Colturi, dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Thea Louise Stjernesund si trova a 74 centesimi.

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro in superG, la Campionessa del Mondo di gigante ha brillato anche tra le amate porte larghe e ora andrà a caccia del risultato a effetto: l’appuntamento con la seconda manche è alle ore 13.30, la 35enne sarà l’ultima a partire e ha tutte le carte in regola per regalarsi una nuova magia, in una specialità dove è già salita sul podio a Cinque Cerchi e con cui chiuderà la sua avventura in questa edizione dei Giochi (l’ultima prova femminile in programma sarà lo slalom di mercoledì 18 febbraio).

Federica Brignone ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “È talmente facile: la neve è facilissima, nel tracciato non hanno messo giù niente di speciale, c’era da andare giù dritti, è easy. Ho attaccato, ho cercato di essere pulita e di essere precisa sui cambiamenti di terreno: bisogna prendere prima e invertire prima del dosso, come in superG, forse per me è stato più facile perché sapevo come scaricare le onde proprio dal superG. Ho fatto una manche a tutta e mi è venuta. Ho messo fuori i bastoncini dal cancelletto, ho sentito il rumore del pubblico, è bello e adrenalinico“.